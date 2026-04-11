Сафонов получил во Франции прозвище «Генерал КГБ»

Французские болельщики впечатлены поведением вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.
После победы над «Ливерпулем» Сафонов вступил в перепалку с журналистом, свободно разговаривая на французском.
В соцсетях восхищаются вратарeм сборной России, который свободно дал интервью на французском, изучая язык менее двух лет. За хладнокровную реакцию Сафонова уже прозвали во Франции «русским генералом КГБ».
- 27-летний Сафонов в этом сезоне провел за «ПСЖ» 18 матчей, пропустил 18 голов, сыграл на ноль в 8 встречах.
- С января Матвей первый номер «ПСЖ».
- Вратаря купили у «Краснодара» летом 2024 года за 20 миллионов евро.
Источник: телеграм-канал «Первый спорт»