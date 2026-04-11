Сафонов получил во Франции прозвище «Генерал КГБ»

Французские болельщики впечатлены поведением вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

После победы над «Ливерпулем» Сафонов вступил в перепалку с журналистом, свободно разговаривая на французском.

В соцсетях восхищаются вратарeм сборной России, который свободно дал интервью на французском, изучая язык менее двух лет. За хладнокровную реакцию Сафонова уже прозвали во Франции «русским генералом КГБ».