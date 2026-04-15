Быстров назвал игрока «Зенита» циркачом

Бывший игрок сборной России Владимир Быстров раскритиковал поведение нападающего «Зенита» Александра Соболева в матче 24-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).

В добавленное время Соболев, находясь на газоне, задел ногой полузащитника «Краснодара» Дугласа Аугусто, после чего тот упал, схватившись за ногу.

Поднявшись, нападающий «Зенита» начал демонстративно передразнивать соперника: изобразил падение, а затем стал прыгать на одной ноге. После этого он подошел к Аугусто и что-то сказал ему.

Главный арбитр встречи Сергей Карасев наказал Соболева желтой карточкой.

– В первую очередь, он портит не репутацию клуба, а отношение к себе. Футбольное поле – место не для циркачей, а для футболистов. Надо держать себя в руках и биться за команду.

– Можно сказать, что Соболев не показал себя как лидер в матче с «Краснодаром»?

– Да там вообще мало кто показал. В первом тайме поиграли в футбол и решили, что все сделали. У того же Глушенкова корона до крыши «Газпром Арены», тяжело, видимо, ему двигаться. Соболев начал хорошо играть – встали другие. Проблемы в команде, которая думает, что в чемпионском матче нужно играть только 45 минут, имеются.

– После прихода Соболева «Зенит» не выиграл ни одного официального трофея. Видите в этом взаимосвязь?

– После прихода не только Соболева, но и ряда других футболистов «Зенит» ничего не выиграл. Неправильно только его обвинять. Все эти дураны, джон джоны, веги – только на бумажке сильные футболисты.