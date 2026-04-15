Соболев зимой изо всех сил пытался вернуться в «Спартак»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев зимой пытался вернуться в «Спартак».

«Зимой он реально хотел вернуться в «Спартак» и делал всe для этого. Он сказал об этом некоторым своим партнeрам, начал готовить публику, лидеров мнений.

Например, Камил Гаджиев недавно косвенно подтвердил мою информацию, что Соболев общался не только с журналистами и блогерами, но и с серьeзными людьми, имеющими влияние вокруг «Спартака». Он сказал, что верит в возвращение Александра в «Спартак». Это подтверждение ведения диалога с болельщиками клуба. Но это было зимой», – сообщил источник.