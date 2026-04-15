Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Соболев зимой изо всех сил пытался вернуться в «Спартак»

Сегодня, 17:05
12

Нападающий «Зенита» Александр Соболев зимой пытался вернуться в «Спартак».

«Зимой он реально хотел вернуться в «Спартак» и делал всe для этого. Он сказал об этом некоторым своим партнeрам, начал готовить публику, лидеров мнений.

Например, Камил Гаджиев недавно косвенно подтвердил мою информацию, что Соболев общался не только с журналистами и блогерами, но и с серьeзными людьми, имеющими влияние вокруг «Спартака». Он сказал, что верит в возвращение Александра в «Спартак». Это подтверждение ведения диалога с болельщиками клуба. Но это было зимой», – сообщил источник.

  • В этом сезоне Соболев забил 10 голов и сделал 3 ассиста в 32 матчах.
  • В августе 2024 года «Зенит» заплатил за него 10 миллионов евро «Спартаку».
  • Ранее Соболев был в сборной России.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Соболев Александр
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Semenycch
1776262144
Модераторы этого сайта, ну и сколько можно постить чушь?
Ответить
Император 1
1776262200
Что за бред
Ответить
afw13
1776262387
слава Всевышнему Спартак избавился от этой истерички, пусть дальше продолжает разлагать изнутри команду с берегов Невы)
Ответить
Антрацитовый волхв
1776262500
Кому он нужен-то?
Ответить
шахта Заполярная
1776262870
Земноводные Спартаку даром не нужны. Предавший раз, предаст и дальше, не задумываясь. Гниль нашла свой дом.
Ответить
...уефан
1776263066
...дневальный, я твою тумбочку топтал! А так же, тумбочки "Чемпионата" и его "источника"...
Ответить
Дубина
1776263616
После цыганей не отмыть! Сиди у то дальше в таборе)))
Ответить
ZAITZEFF2011
1776264390
Спартак Кострома?
Ответить
Александр.Т.
1776265083
Интересно а кто в друзьях у Заболотного побывал и в Зените и в ЦСКА и сейчас в Спартаке ))
Ответить
нБратишка
1776265269
всё кажется высосали из пальца ему идти опять в сумрак -- не в его характере. доказывать поздновато.....
Ответить
Главные новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 