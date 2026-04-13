Гусев прокомментировал победу «Динамо» над «Акроном»

Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев подвел итоги выигранного матча 24-го тура РПЛ против «Акрона».

Бело-голубые вели 2:0, но команда из Тольятти сумела отыграться.

На 95-й минуте динамовцы вырвали победу благодаря голу Константина Тюкавина.

«Динамо» поднялось на седьмое место в таблице РПЛ, оставив позади «Рубин» и «Ахмат».

«Акрон» с 22 очками занимает 12-ю строчку в лиге – на границе с зоной стыков.

– Тревожные мысли были, честно говоря. Надо такие игры, скажем так, доигрывать. Игра ведь давалась.

Но ребята молодцы, что проявили характер, не остановились. Заработали три очка.

– Можно сравнить этот матч с игрой против «Оренбурга»?

– При 2:0 чуть‑чуть расслабленность появилась какая‑то. Футболисты начинают играть более вальяжно.

– Как с этим бороться?

– Об этом на базе поговорим.