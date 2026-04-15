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Дзюбе пожелали вернуться в «Спартак»

15 апреля, 20:05
10

Автор «Чемпионата» Дмитрий Зимин высказался о будущем нападающего «Акрона» Артема Дзюбы.

«Не вижу явных причин, почему Артeм Дзюба должен остаться в «Акроне» на следующий сезон.

1. Свой ключевой вклад он внeс в первом сезоне. Сильно помог по футбольному, эмоциями и узнаваемостью. Это называлось синергией. Всe было супер.

2. Нынешний период Дзюбы в «Акроне» уже более кризисный. В начале жаловался на трансферы (частично справедливо), в марте рассуждал о закрытии клуба (минус вайб) и «Спартаке», теперь критикует условия тренировок. Представляю, что началось бы, если бы Артeма посадили на скамейку: слов было бы в разы больше.

3. Дальше будет хуже. Идеальный сюжет, если Артeм поможет сохраниться в этом сезоне без стыковых матчей, его проводят аки героя и все будут довольны. Плохой, если «Акрон» опустится в зону стыковых матчей/вылета, Дзюбу будет ещe больше беситься, и не факт, что клуб из этого выплывет. «Акрону» лучи поддержки и пожеланий остаться при первом сценарии.

Однако этот сезон показал: магия Дзюбы работает на отрезках, а не на дистанции. Частный взгляд: в следующем сезоне нужно менять концепцию игры впереди. Приглашать нападающего/нападающих под другую стилистику и на перспективу. Артeм много дал «Акрону». И его приглашение стопроцентное попадание. Но у любой истории, если еe хотят сохранить в доброй памяти, финал должен случиться вовремя.

Я желаю Артeму оказаться в «Спартаке». И принять изначальную роль не основного форварда. Потом стать основным и выиграть трофей в первом же сезоне. Это будет здоровский финиш карьеры».

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Источник: телеграм-канал Дмитрия Зимина
Россия. Премьер-лига Акрон Дзюба Артем
Комментарии (10)
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ЯНикПоменял
1776274265
Дзюба будет спартак поднимать с колен.
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R_a_i_n
1776277758
Нах он нужен. Умерла, так умерла!
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zigbert
1776279698
Очень уж гладко стелет этот Зимин. Не Спартак нуждается в Дзюбе а скорей Дзюба в Спартаке. Ни один игрок,игравший в Спартаке не вел себя так к своей бывшей команде как Дзюба.
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Hector вернулся
1776291217
Дрочеры в Спартаке не нужны
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ySS
1776300135
Завести себе чтоли телеграм-канал, чтобы всякую хреень рукастить...)
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алдан2014
1776300591
Выгнать весь балласт и пусть Артёмка веселит скамейку,на замены выходит. Не знаю почему,но нужен он Спартаку,чуйка. Лимит ужесточается,нужны росийские игроки. А лучшего "дядьку" для них и не придумать. Реинкарнация "Деда"
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Бумбраш
1776315768
Раз Дмитрий Зимин такой зюбофил,пусть поселит зюпу у себя дома и любуется,какого он Спартак приплел?
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