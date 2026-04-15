Дзюбе пожелали вернуться в «Спартак»

Автор «Чемпионата» Дмитрий Зимин высказался о будущем нападающего «Акрона» Артема Дзюбы.

«Не вижу явных причин, почему Артeм Дзюба должен остаться в «Акроне» на следующий сезон.

1. Свой ключевой вклад он внeс в первом сезоне. Сильно помог по футбольному, эмоциями и узнаваемостью. Это называлось синергией. Всe было супер.

2. Нынешний период Дзюбы в «Акроне» уже более кризисный. В начале жаловался на трансферы (частично справедливо), в марте рассуждал о закрытии клуба (минус вайб) и «Спартаке», теперь критикует условия тренировок. Представляю, что началось бы, если бы Артeма посадили на скамейку: слов было бы в разы больше.

3. Дальше будет хуже. Идеальный сюжет, если Артeм поможет сохраниться в этом сезоне без стыковых матчей, его проводят аки героя и все будут довольны. Плохой, если «Акрон» опустится в зону стыковых матчей/вылета, Дзюбу будет ещe больше беситься, и не факт, что клуб из этого выплывет. «Акрону» лучи поддержки и пожеланий остаться при первом сценарии.

Однако этот сезон показал: магия Дзюбы работает на отрезках, а не на дистанции. Частный взгляд: в следующем сезоне нужно менять концепцию игры впереди. Приглашать нападающего/нападающих под другую стилистику и на перспективу. Артeм много дал «Акрону». И его приглашение стопроцентное попадание. Но у любой истории, если еe хотят сохранить в доброй памяти, финал должен случиться вовремя.

Я желаю Артeму оказаться в «Спартаке». И принять изначальную роль не основного форварда. Потом стать основным и выиграть трофей в первом же сезоне. Это будет здоровский финиш карьеры».