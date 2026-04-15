Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Карпина призвали покончить с тренерской карьерой: «Его место – на ТВ»

Карпина призвали покончить с тренерской карьерой: «Его место – на ТВ»

15 апреля, 19:19
12

Проспартаковский блогер, журналист «Спорт-Экспресса» Максим Никитин оценил тренерский уровень Валерия Карпина.

«Карпин для меня – не тренер, а мощная медийная личность. Его место реально было на телевидении. Он не должен тренировать футбольные команды. У него там [на ТВ] лучше получается, это объективно так. Карпин харизматичен как футбольный деятель, может, как руководитель. Это находка, личность. То, как он вышел пообщаться с людьми после матча с «Порту» – вот это дух лидера.

К сожалению, это не всегда тренер. Мне кажется, что он тратит и своe, и наше время впустую», – сказал Никитин.

  • Карпин с июля 2021 года возглавляет сборную России.
  • На клубном уровне он тренировал «Спартак», «Мальорку», «Торпедо Армавир», «Ростов» и «Динамо».
  • Официальных тренерских трофеев за 17 лет карьеры у Карпина нет.

Еще по теме:
Реакция Бубнова на возможный обмен Семака на Карпина 14
Бубнов заявил, что российскому футболу нужно избавиться от Карпина 1
Карпина попросили не вызывать Сафонова в сборную России 5
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия Карпин Валерий
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FCSpartakM
1776271849
ключевые слова в конце. Зачем он тратит время- непонятно. Деньги и на диване студии Матча получит
Ответить
Антрацитовый волхв
1776272454
Карпину и вправду не помешает свалить из футбола.
Ответить
Project Бабангида
1776272637
а мне всё пофиг. я просто верю Валере
Ответить
Император 1
1776272753
Согласен, пусть этот физрук валит
Ответить
Дубина
1776273380
Ща неадекват семеныч расскажет кого надо ставить!!!
Ответить
Красногорск_Фан
1776281103
Ему еще Зидан втащил в подтрибунном в матче Франция-Россия. Вот это я понимаю - авторитетная критика.
Ответить
sochi-2013
1776281123
Какое ТВ, он двух слов связать не может? Вернее высказать вразумительно свои мысли.
Ответить
Hector вернулся
1776289199
Предлагаю всём псевдо журналюшкам и коментаторам срач ТВ не тратить наше время впустую. Это не ваше.
Ответить
Exnaton
1776310266
Когда Валера пылил за сборную СССР, этот журналист лежал на столе пересыпаный тальком...
Ответить
ilich55
1776341068
Максимка, Карпину и на ТВ делать нечего, поскольку говорить не умеет.
Ответить
Главные новости
Козлов обвинил «Краснодар» в том, что ему не дали шанса
21:37
1
РПЛ. Заика принес «Сочи» гостевую победу над «Ростовом» (1:0)
21:24
16
Карпину предъявили серьезное обвинение в «откатах»
21:16
6
«Зенит» «отчаянно» ищет нового спонсора на фоне отказа старого
21:07
11
Дуглас Сантос хочет покинуть «Зенит»
20:27
16
ФотоРоссийский игрок попал в символическую сборную 1/4 финала Лиги чемпионов
20:19
4
«Балтика» увеличила цену на Андраде на фоне интереса «Зенита»
19:58
8
Капитан «Спартака» думал о завершении карьеры: «Не вижу смысла переходить в другой клуб»
19:47
11
Чалову посоветовали закончить карьеру в 28 лет: «Не нужен никому бесплатно даже в ПФЛ»
19:34
3
Названы три условия для продления контракта 40-летнего Модрича с «Миланом»
19:29
Все новости
Все новости
Селюк заявил, что «Спартаком» руководят идиоты
21:31
3
Обзор матча «Ростов» – «Сочи» голы и лучшие моменты (Видео)
21:23
Зобнин определил свое место в 104-летней истории «Спартака»
20:31
«Балтика» увеличила цену на Андраде на фоне интереса «Зенита»
19:58
8
Капитан «Спартака» думал о завершении карьеры: «Не вижу смысла переходить в другой клуб»
19:47
11
Бубнов объяснил Сперцяну «двойку с минусом» за матч с «Зенитом»
19:08
3
Селюк: «Зенит» мог бы выиграть Лигу конференций»
18:41
3
КДК РФС вынес решение по Евсееву за повторное матерное интервью
18:36
6
Мостового раскритиковали за слова про Мусаева: «Его переклинило»
18:22
3
Бубнов предсказал отставку тренера РПЛ: «Его судьба уже решена»
17:27
6
Быстров не пойдет по пути Кудряшова: «Я разве похож на психа?»
17:04
8
Булыкин назвал условие, при котором ЦСКА не уволит Челестини
16:46
2
«Считаю, что это неправильно»: Бубнов забраковал кандидата на пост тренера ЦСКА
16:24
4
Орлов сообщил об интересе «Зенита» к футболисту «Балтики»
16:05
5
Кудряшов рассказал о своем состоянии после нокаута от рэпера Гуди
15:54
1
Главный скаут «Порту» охарактеризовал Батракова двумя словами
15:35
1
Вердикт КДК РФС по красной карточке Педро
15:20
24
Байдачный поддержал спорный тезис Мостового
14:51
1
Григорян – о тренере РПЛ: «Его дни сочтены»
14:25
17
Радимов: «Евсеева приглашали петь с Катей Лель, а сейчас мы обсуждаем какие‑то междометия»
14:10
4
ЭСК признала ошибочным пенальти в ворота ЦСКА в игре с «Сочи»
14:00
12
Радимов раскритиковал Сперцяна за поступок после матча с «Зенитом»
13:51
27
ЭСК признала ошибку Карасева в эпизоде с удалением Педро
13:40
22
ФотоРПЛ подписала новый контракт с букмекерской компанией
13:31
4
«Зенит» и «Локомотив» следят за игроком «Сочи»
13:21
7
ФотоОбъявлен новый титульный спонсор РПЛ
13:09
7
Два российских легионера могут вернуться в РПЛ
12:56
1
Аршавин проанализировал риски «Краснодара» в чемпионской гонке
12:44
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 