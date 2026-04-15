Карпина призвали покончить с тренерской карьерой: «Его место – на ТВ»

Проспартаковский блогер, журналист «Спорт-Экспресса» Максим Никитин оценил тренерский уровень Валерия Карпина.
«Карпин для меня – не тренер, а мощная медийная личность. Его место реально было на телевидении. Он не должен тренировать футбольные команды. У него там [на ТВ] лучше получается, это объективно так. Карпин харизматичен как футбольный деятель, может, как руководитель. Это находка, личность. То, как он вышел пообщаться с людьми после матча с «Порту» – вот это дух лидера.
К сожалению, это не всегда тренер. Мне кажется, что он тратит и своe, и наше время впустую», – сказал Никитин.
- Карпин с июля 2021 года возглавляет сборную России.
- На клубном уровне он тренировал «Спартак», «Мальорку», «Торпедо Армавир», «Ростов» и «Динамо».
- Официальных тренерских трофеев за 17 лет карьеры у Карпина нет.
Источник: «Чемпионат»