Бубнов заявил, что российскому футболу нужно избавиться от Карпина

Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов на ютуб-канале «Коммент.Шоу» уничижительно высказался о главном тренере сборной России Валерии Карпине.

– Как вы относитесь к тому, что футболисты из Армении, Казахстана, Кыргызстана и Беларуси не считаются легионерами?

– Я считаю, что вообще из постсоветского пространства, из всех республик, которые были, в принципе, можно было бы не считать их легионерами. И, на мой взгляд, это было бы правильно.

– Даже прибалтийские?

– Все. А что у нас здесь делает прибалт Карпин? Что он здесь забыл? «Динамо» опустил ниже плинтуса.