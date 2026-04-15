Бубнов заявил, что российскому футболу нужно избавиться от Карпина

Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов на ютуб-канале «Коммент.Шоу» уничижительно высказался о главном тренере сборной России Валерии Карпине.
– Как вы относитесь к тому, что футболисты из Армении, Казахстана, Кыргызстана и Беларуси не считаются легионерами?
– Я считаю, что вообще из постсоветского пространства, из всех республик, которые были, в принципе, можно было бы не считать их легионерами. И, на мой взгляд, это было бы правильно.
– Даже прибалтийские?
– Все. А что у нас здесь делает прибалт Карпин? Что он здесь забыл? «Динамо» опустил ниже плинтуса.
- Карпин с июля 2021 года возглавляет сборную России.
- На клубном уровне он тренировал «Спартак», «Мальорку», «Торпедо Армавир», «Ростов» и «Динамо».
- Официальных тренерских трофеев за 17 лет карьеры у Карпина нет.
Источник: «Чемпионат»