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  • Бубнов заявил, что российскому футболу нужно избавиться от Карпина

Бубнов заявил, что российскому футболу нужно избавиться от Карпина

15 апреля, 21:03
2

Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов на ютуб-канале «Коммент.Шоу» уничижительно высказался о главном тренере сборной России Валерии Карпине.

– Как вы относитесь к тому, что футболисты из Армении, Казахстана, Кыргызстана и Беларуси не считаются легионерами?

– Я считаю, что вообще из постсоветского пространства, из всех республик, которые были, в принципе, можно было бы не считать их легионерами. И, на мой взгляд, это было бы правильно.

– Даже прибалтийские?

– Все. А что у нас здесь делает прибалт Карпин? Что он здесь забыл? «Динамо» опустил ниже плинтуса.

  • Карпин с июля 2021 года возглавляет сборную России.
  • На клубном уровне он тренировал «Спартак», «Мальорку», «Торпедо Армавир», «Ростов» и «Динамо».
  • Официальных тренерских трофеев за 17 лет карьеры у Карпина нет.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия Карпин Валерий Бубнов Александр
Комментарии (2)
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Strig
1776313551
бубен прав! позёры нам не нужны!
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crf57
1777277298
это тебе,завистливому недоумку надо убраться из футбола! Когда ты уже свой вонючий рот заткнёшь. Такая же г.да, ган.он использованный как Мостовой!!
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