В «Зените» объяснили, почему не покупают европейских игроков

Председатель совета директоров «Зенита» Константин Зырянов высказался о работе клуба на рынке.

– Возможности на трансферном рынке в плане приглашения новичков сильно сужаются из-за бана в еврокубках – игроки не едут из-за этого?

– Здесь немного по-другому: для нас европейский рынок закрыт, мы не можем производить оплату. Поэтому рассматриваем или Азию, или Южную Америку. А учитывая, что в Южной Америке футболисты сильнее, смотрим туда. Мы бы с удовольствием брали европейских футболистов, но из европейцев не поедет никто, и с траншами будут проблемы.