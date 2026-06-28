Глава «Зенита» похвалил «Динамо» за победу, позволившую петербуржцам стать чемпионами

Председатель совета директоров «Зенита» Константин Зырянов заверил, что «Динамо» не получило благодарности за майскую победу над «Краснодаром».
Благодаря той потере очков «Краснодара» «Зенит» стал чемпионом.
– «Динамо» вы как-то отблагодарили за победу над «Краснодаром»?
– За что? Это личное дело «Динамо». Проявили профессионализм с большой буквы. Это как три года назад «Краснодар» обыграл «Динамо» в последнем туре.
- Сергей Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года.
- Он привел команду к шести чемпионствам.
- Новый сезон стартует для «Зенита» 18 июля суперкубковым матчем против «Спартака» в Нижнем Новгороде.
Источник: «РБ Спорт»