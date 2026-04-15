Игроки ЦСКА плавят Челестини, считает Червиченко

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил ситуацию в ЦСКА.
«Мне кажется, у ЦСКА какая-то внутренняя возня, о которой мы не знаем. Думаю, игроки не очень довольны этим тренером. Поскольку все игроки ЦСКА хорошие и качественные, вряд ли они могут так плохо играть. Больше похоже на то, что они плавят Челестини», – сказал Червиченко.
- ЦСКА занимает 5-е место в РПЛ с 42 очками. Отставание от идущего 3-м «Локомотива» составляет 3 балла.
- 18 апреля ЦСКА сыграет в гостях с «Крыльями Советов» в 25-м туре, встреча начнется в 14:30 мск.
- Челестини назначен летом. Сообщалось, что также армейцы рассматривают кандидатуры Марцела Лички и Леонида Слуцкого.
Источник: «Чемпионат»