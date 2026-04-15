Игроки ЦСКА плавят Челестини, считает Червиченко

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил ситуацию в ЦСКА.

«Мне кажется, у ЦСКА какая-то внутренняя возня, о которой мы не знаем. Думаю, игроки не очень довольны этим тренером. Поскольку все игроки ЦСКА хорошие и качественные, вряд ли они могут так плохо играть. Больше похоже на то, что они плавят Челестини», – сказал Червиченко.