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  • Зенитовец Дуглас Сантос превзошел Анюкова по значимому показателю

Зенитовец Дуглас Сантос превзошел Анюкова по значимому показателю

15 апреля, 20:53
3

Пресс-служба «Зенита» сообщила о достижении своего латераля Дугласа Сантоса.

«Дуглас Сантос установил новый капитанский рекорд.

После игры с «Краснодаром» на счету Дугласа Сантоса теперь 86 матчей с капитанской повязкой «Зенита» в чемпионате России – по этому показателю он опередил Александра Анюкова и установил новый рекорд российского периода в истории клуба!

Браво, Дуги», – написали зенитовцы.

  • Дуглас в «Зените» с 2019 года.
  • Игрок куплен у «Гамбурга».
  • Попав в «Зенит», Дуглас Сантос стал футболистом сборной Бразилии.

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Источник: телеграм-канал «Зенита»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Анюков Александр Дуглас Сантос
Комментарии (3)
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За что бан ?
1776276049
Заматерел кудесник от футбола . Уже можно в один ряд ставить с Кришито и Колей . Но уже пора задумываться и об уходе на "заслуженный".
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acor94
1776282514
А Дуги то по русски читать умеет? Капитан.
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Ганнибал Лектор
1776527213
Как раз эти 86 матчей Зенит играет без характера. Нет капитана. Можно сколько угодно рекордов поставить, но такой харизмы, как у ВНК, как у Тимохи, у него нет и в помине. Он не лидер
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