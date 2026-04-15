Зенитовец Дуглас Сантос превзошел Анюкова по значимому показателю

Пресс-служба «Зенита» сообщила о достижении своего латераля Дугласа Сантоса.
«Дуглас Сантос установил новый капитанский рекорд.
После игры с «Краснодаром» на счету Дугласа Сантоса теперь 86 матчей с капитанской повязкой «Зенита» в чемпионате России – по этому показателю он опередил Александра Анюкова и установил новый рекорд российского периода в истории клуба!
Браво, Дуги», – написали зенитовцы.
- Дуглас в «Зените» с 2019 года.
- Игрок куплен у «Гамбурга».
- Попав в «Зенит», Дуглас Сантос стал футболистом сборной Бразилии.
Источник: телеграм-канал «Зенита»