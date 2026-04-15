Зенитовец Дуглас Сантос превзошел Анюкова по значимому показателю

Пресс-служба «Зенита» сообщила о достижении своего латераля Дугласа Сантоса.

«Дуглас Сантос установил новый капитанский рекорд.

После игры с «Краснодаром» на счету Дугласа Сантоса теперь 86 матчей с капитанской повязкой «Зенита» в чемпионате России – по этому показателю он опередил Александра Анюкова и установил новый рекорд российского периода в истории клуба!

Браво, Дуги», – написали зенитовцы.