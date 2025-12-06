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Александр Анюков
Александр Анюков
Завершил карьеру
28 сентября 1982 (43), Самара
#22 | Защитник
178 см | 67 кг
Россия
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Публикации
Анюков назвал эталон крайнего защитника в РПЛ
8 мая
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Тренера «Зенита» дисквалифицировали на 2 матча
24 апреля
30
Зенитовец Дуглас Сантос превзошел Анюкова по значимому показателю
15 апреля
3
Обляков установил рекорд Кубка России
17 марта
6
Карвальо назвал самого сложного соперника среди россиян
7 февраля
1
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Символическая сборная РПЛ всех времен
2025.12.06 10:10
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В «Зените» приняли решение по Тимощуку и Анюкову
2025.06.09 13:59
10
Анюков двумя словами описал «Краснодар», отобравший у «Зенита» чемпионство
2025.05.26 15:22
15
Видео
Станкович и Анюков чуть не подрались во время матча
2025.02.12 08:23
11
Четыре лучших футболиста в истории сборной России по версии Мостового
2024.07.08 20:44
3
Тренер «Зенита» Анюков объяснил возникновение конкуренции в РПЛ
2024.06.03 12:53
1
Радулов вспомнил, как они с Анюковым танцевали на машине Денисова в 2008 году под МакSим
2023.02.03 12:31
1
Погребняк: «Согласен с Широковым, что Анюков был лучше Фернандеса»
2022.10.26 18:48
1
«Сел в другой поезд и уехал в Петербург». Гурцкая рассказал, в какой клуб должен был перейти Анюков вместо «Зенита»
2022.09.18 00:32
4
«Возьму того белобрысого». Тарханов рассказал, как вопреки общему мнению пригласил Анюкова в «Крылья Советов»
2022.03.25 22:41
1
Анюков – об Аршавине: «Для меня он всегда останется «Гномом», Шавой, а не Андреем Сергеевичем»
2022.01.24 11:34
1
Анюков: «Надеюсь, Слуцкий не обиделся, что я не вернулся в сборную, когда он звал»
2022.01.24 09:51
2
Семак: «Если ситуация будет ухудшаться, заявим Анюкова и Тимощука»
2021.09.13 22:57
12
Видео
УЕФА поздравил с днем рождения «легенду «Зенита» Анюкова
2020.09.28 18:23
4
Анюков начнет работать в тренерском штабе «Зенита» с понедельника. Он будет заниматься игрой в обороне
2020.08.13 22:37
5
«РБ-Спорт»: Анюков станет помощником Семака в «Зените»
2020.08.13 17:20
26
Семак: «Анюков отправился в отпуск. После ждем его в команде»
2020.06.11 12:12
1
Анюков ждет встречи с руководством «Зенита» и может стать тренером команды
2020.06.01 16:35
1
Журналист Алексеев: «Анюков закончил карьеру в Самаре, исполняя мечту умершего отца»
2020.05.31 10:36
2
Анюков: «Я сделал ошибку, отпраздновав гол в ворота «Крыльев Советов». Прошу прощения»
2020.05.30 18:58
13
Хиддинк: «Думаю, у Анюкова получится сделать хорошую тренерскую карьеру»
2020.05.29 00:56
3
Анюков завершил карьеру
2020.05.28 12:56
19
Фото
Тимощук, Халк и Дзюба – в символической сборной «Зенита» за российский период по версии Геннадия Орлова
2020.05.25 22:23
17
Фото
Анюков, Тимощук и Радимов – в символической сборной «Зенита» по числу матчей в статусе капитана
2020.04.10 18:00
2
Рыжиков, Анюков, Гацкан – в основе «Крыльев Советов» на игру с «Уралом»; Бикфалви, Кухарчик, Погребняк выйдут у гостей
2019.12.08 12:55
1
2
3
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Титов одним словом описал игру «Спартака» без Барко
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Гурцкая – о футболисте «Балтики»: «От него одни проблемы»
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Игнашевич назвал неожиданного претендента на чемпионство в РПЛ: «Они будут выше «Краснодара»
14:28
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В РПЛ отреагировали на 11 россиян в стартовом составе «Локомотива»
13:57
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Соболев – после матча с «Балтикой»: «Я на рыбалку в Мурманск»
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Шнякин – об эпизоде в матче «Балтика» – «Зенит»: «Наверное, самый жуткий в РПЛ за последние годы»
13:31
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Аршавин рассказал о самом запомнившемся разговоре с Венгером
13:14
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