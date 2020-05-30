Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    2 Тест: угадай футболиста по его дому
    Тест: угадай футболиста по его дому
    3 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?

    Анюков: «Я сделал ошибку, отпраздновав гол в ворота «Крыльев Советов». Прошу прощения»

    Бывший защитник «Крыльев Советов» Александр Анюков извинился перед болельщиками самарцев. Игрок начинал карьеру в Самаре и там же ее закончил на этой неделе.

    «Болельщикам «Крыльев» я хотел бы сказать огромное спасибо – от всей души, за поддержку в этом сезоне. Для меня было важно снова играть в футболке «Крыльев», слышать вашу поддержку и приносить пользу команде.

    Также хочется вернуться назад и сказать, что сделал по молодости ошибку, когда отпраздновал гол за «Зенит» в ворота «Крыльев». Тогда я был молод, в эйфории, так как не всегда забивал в играх. Сделал то, что не следовало. Со временем я это понял и хотел бы попросить у вас за это прощения.

    Если говорить о каком-то предательстве, то это мнение некоторых из вас, и с ним я никогда не соглашусь. У меня своe мнение: я никого не предавал и о том, что ушeл в «Зенит», не жалею, хотя скажу честно – мне было тяжело принять решение уйти из родного клуба. Но ситуация была катастрофическая! Вы, болельщики, многого не знаете и не знали, что тогда было в команде и в руководстве. Я уже говорил, что если бы игроки не начали уходить один за другим и остался бы костяк, то и я никуда бы не ушeл!

    Если вспоминать тот бронзовый сезон, то это было круто. Особенно с вашей стороны, с вашей мощной поддержкой, заполненным «Металлургом» – это было что-то! Вы это сами прекрасно помните. Надеюсь ещe увидеть такие полные трибуны на каждой игре «Крыльев» в будущем. Родной клуб, родные болельщики, спасибо вам за всe!» – поблагодарил Анюков.

    • За основную команду самарцев Анюков выступал с 2000 по 2005 год.
    • Затем ушел в «Зенит», где провел 14 лет карьеры и выиграл 13 трофеев.
    • В июле прошлого года вернулся в «Крылья», сыграл 18 матчей, результативными действиями не отличался.

    Источник: сообщество «Крыльев Советов» в VK

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    30.05.2020 18:58
    Комментарии22
    ...
    • ...
      Рейтинг: +15332

      sssrspartak 4 часа назад

      АДМИНЫ!ОПОМНИТЕСЬ!ВЫ ВО ЧТО ПРЕВРАТИЛИ САЙТ?УТЮГИ КАСТРЮЛИ БОРАТЫ!ХОТЬ ОДИН ОТВЕТЬ!ЧТО ЭТО СБОРИЩЕ АЛАРМАВСКОЙ ПОСУДЫ ИЛИ?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3196

      Борат > sssrspartak 3 часа назад

      Нормальный сайт вроде !
      Можно хоть рылов в лепёху макнуть ! Гыгы

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +139

      Puddle > sssrspartak 3 часа назад

      Какие ещё утюги? Ты там что, брюквы обЪелся?Гыгыгыг

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3196

      Борат 4 часа назад

      Саня красава !
      Респект и уважуха !
      А рылам и пищевикам- позор !
      Гыгы

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15332

      sssrspartak > Борат 4 часа назад

      ИСЧЕЗНИ КАСТРЮЛЯ ,БОРТ АЛАРМ .........................................СКОЛЬКО ЖЕ ЭТОЙ НЕЧИСТИ ЗДЕСЬ!ЗАВТРА КОРОЧЕ САЙТ ИЛИ ЗАКРОЮТ ИЛИ....ИЛИ !ПОЗОР АДМИНАМ САЙТА!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15332

      sssrspartak > Борат 4 часа назад

      УЙМИСЬ НЕДОДЕЛАННОЕ АБОРТА!НЕУЖЕЛИ...А ТЕБЕ БЕСТОЛКУ ИЧТО ТО ГОВОРИТЬ!ТЫ УО

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10

      sssrmudak > sssrspartak 4 часа назад

      пожуйте кормушку, полную свежими желужями...
      нежно и с любовью, твой вечный Борат...
      надеюсь на ответ, шалунишка )

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -235

      Бoрат > sssrmudak 2 часа назад

      Ты ошибся адресом -шалунишка это Я !!! Гыгыгы .

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -235

      Бoрат > Борат 2 часа назад

      А если устанешь , зови подмогу . Гыгыгы .

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +585

      _Marqella_ 7 часов назад

      Лучше поздно, чем никогда....

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15332

      sssrspartak > _Marqella_ 6 часов назад

      ЧЕСТНО !ВЫ МАРИЯ ИЛИ ????

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +585

      _Marqella_ > sssrspartak 6 часов назад

      Запомни раз и навсегда, я с неадекватными людьми к которым я тебя отношу не общаюсь....не лезь ко мне пожалуйста...

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +217

      valkam72 > _Marqella_ 5 часов назад

      А вот я адекватный. Давай общаться.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15332

      sssrspartak > valkam72 4 часа назад

      ОНО НАГЛО ВРЕТ!ЭТО НЕ МАРИЯ!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15332

      sssrspartak > _Marqella_ 4 часа назад

      Я ОНО ПОСЫЛАЮ НА!И ТЫ ТУДА ЖЕ!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20474

      пьяныйхоровод > valkam72 3 часа назад

      Жги чувак !))))))))))))))))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +585

      _Marqella_ > valkam72 2 часа назад

      Ты тоже неадекватный и старый....

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -235

      Бoрат > _Marqella_ 2 часа назад

      Ну со мной то можно . Гыгыгы , да и интерес у меня чисто платонический . Гыгыгы .

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +585

      _Marqella_ > Бoрат 2 часа назад

      мне кажется ты гей,...

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -235

      Бoрат > _Marqella_ 1 час назад

      Ну уж не пид*рас , как аларм или Puddle . Гыгыгы .

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3969

      vladik12 7 часов назад

      Игрок, который предпочитал словам дело.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15332

      sssrspartak > vladik12 6 часов назад

      ЭТО РЕДКОСТЬ СЕЙЧАС!

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76778
    #5
    insider_retro
    66036
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru