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  • Анюков: «Я сделал ошибку, отпраздновав гол в ворота «Крыльев Советов». Прошу прощения»

Анюков: «Я сделал ошибку, отпраздновав гол в ворота «Крыльев Советов». Прошу прощения»

30 мая 2020, 18:58
13

Бывший защитник «Крыльев Советов» Александр Анюков извинился перед болельщиками самарцев. Игрок начинал карьеру в Самаре и там же ее закончил на этой неделе.

«Болельщикам «Крыльев» я хотел бы сказать огромное спасибо – от всей души, за поддержку в этом сезоне. Для меня было важно снова играть в футболке «Крыльев», слышать вашу поддержку и приносить пользу команде.

Также хочется вернуться назад и сказать, что сделал по молодости ошибку, когда отпраздновал гол за «Зенит» в ворота «Крыльев». Тогда я был молод, в эйфории, так как не всегда забивал в играх. Сделал то, что не следовало. Со временем я это понял и хотел бы попросить у вас за это прощения.

Если говорить о каком-то предательстве, то это мнение некоторых из вас, и с ним я никогда не соглашусь. У меня своe мнение: я никого не предавал и о том, что ушeл в «Зенит», не жалею, хотя скажу честно – мне было тяжело принять решение уйти из родного клуба. Но ситуация была катастрофическая! Вы, болельщики, многого не знаете и не знали, что тогда было в команде и в руководстве. Я уже говорил, что если бы игроки не начали уходить один за другим и остался бы костяк, то и я никуда бы не ушeл!

Если вспоминать тот бронзовый сезон, то это было круто. Особенно с вашей стороны, с вашей мощной поддержкой, заполненным «Металлургом» – это было что-то! Вы это сами прекрасно помните. Надеюсь ещe увидеть такие полные трибуны на каждой игре «Крыльев» в будущем. Родной клуб, родные болельщики, спасибо вам за всe!» – поблагодарил Анюков.

  • За основную команду самарцев Анюков выступал с 2000 по 2005 год.
  • Затем ушел в «Зенит», где провел 14 лет карьеры и выиграл 13 трофеев.
  • В июле прошлого года вернулся в «Крылья», сыграл 18 матчей, результативными действиями не отличался.

Источник: сообщество «Крыльев Советов» в VK
Россия. Премьер-лига Зенит Крылья Советов Анюков Александр
Комментарии (13)
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vladik12
1590854405
Игрок, который предпочитал словам дело.
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_Marqella_
1590855812
Лучше поздно, чем никогда....
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zigbert
1590916540
В Зените он честно отыграл 14 лет. Претензий к нему быть не должно. Правильно сделал что извинился перед своими земляками.
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paracetamol
1590919649
Да ладно, Саша. Забил бы Зениту, кто бы тебя упрекнул. Скорее поздравили бы.
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Sviro
1590938325
Ушёл - сделал карьеру. Всё правильно. В этой дерьмовой команде нет смысла бороться за что-либо. Предатели те, кто команду гробит - функционеры от спорта.
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h3LL1k
1591120949
Саня красава , один из лучших крайних защитников России и самый титулованный из них) удачи в тренерских начинаниях , спасибо!!!
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