Анюков: «Я сделал ошибку, отпраздновав гол в ворота «Крыльев Советов». Прошу прощения»

Бывший защитник «Крыльев Советов» Александр Анюков извинился перед болельщиками самарцев. Игрок начинал карьеру в Самаре и там же ее закончил на этой неделе.

«Болельщикам «Крыльев» я хотел бы сказать огромное спасибо – от всей души, за поддержку в этом сезоне. Для меня было важно снова играть в футболке «Крыльев», слышать вашу поддержку и приносить пользу команде.

Также хочется вернуться назад и сказать, что сделал по молодости ошибку, когда отпраздновал гол за «Зенит» в ворота «Крыльев». Тогда я был молод, в эйфории, так как не всегда забивал в играх. Сделал то, что не следовало. Со временем я это понял и хотел бы попросить у вас за это прощения.

Если говорить о каком-то предательстве, то это мнение некоторых из вас, и с ним я никогда не соглашусь. У меня своe мнение: я никого не предавал и о том, что ушeл в «Зенит», не жалею, хотя скажу честно – мне было тяжело принять решение уйти из родного клуба. Но ситуация была катастрофическая! Вы, болельщики, многого не знаете и не знали, что тогда было в команде и в руководстве. Я уже говорил, что если бы игроки не начали уходить один за другим и остался бы костяк, то и я никуда бы не ушeл!

Если вспоминать тот бронзовый сезон, то это было круто. Особенно с вашей стороны, с вашей мощной поддержкой, заполненным «Металлургом» – это было что-то! Вы это сами прекрасно помните. Надеюсь ещe увидеть такие полные трибуны на каждой игре «Крыльев» в будущем. Родной клуб, родные болельщики, спасибо вам за всe!» – поблагодарил Анюков.