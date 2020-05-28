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Анюков завершил карьеру

28 мая 2020, 12:56
19

Защитник Александр Анюков покидает «Крылья Советов», чтобы сосредоточиться на тренерской карьере.

«Хочу поблагодарить клуб и болельщиков за время, которое я провел в Самаре в этом сезоне. Я чувствовал мощную поддержку и теплое отношение со стороны окружающих. Для меня это был особенный вызов – после стольких лет в «Зените» я вновь вернулся в Самару, мой родной город, где я начинал свой путь в профессиональном футболе, где достиг своих первых успехов, где познал радость побед и почувствовал любовь болельщиков к родному клубу. С удовольствием каждый раз выходил на поле «Самара Арены», также насладился воспоминаниями на торжественном вечере, посвященном 15-летию бронзовых наград.

Мои родители, семья, близкие и особенно отец (царствие ему небесное) были рады, что я заканчиваю профессиональную карьеру именно дома, в Самаре – там где ее и начинал. Я счастлив, что так и произошло – спасибо за это Губернатору Самарской области Дмитрию Азарову и руководству клуба в лице Александра Фетисова.

Был рад вновь стать частью «Крыльев» и делать то, что я люблю больше всего – играть в футбол. Также хочу поблагодарить всех ребят, с кем играл в этом сезоне, наш тренерский штаб – мне было приятно работать вместе с вами. Спасибо административному штабу, работникам базы и всем сотрудникам клуба. От всей души желаю «Крыльям» достойного завершения сезона и успехов в будущем!» – цитирует 37-летнего футболиста официальный сайт «Крыльев».

  • Анюков – воспитанник «Крыльев Советов».
  • За основную команду самарцев выступал с 2000 по 2005 год.
  • Затем ушел в «Зенит», где провел 14 лет карьеры и выиграл 13 трофеев.
  • В июле прошлого года вернулся в «Крылья», сыграл 18 матчей, результативными действиями не отличался.

Источник: Официальный сайт «Крыльев Советов»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Зенит Анюков Александр
Комментарии (19)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Danish Dynamite
1590659903
Молодец! Отличный по нашим меркам правый фуллбэк был. Не Кафу и не Лам, но всё же.
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PUZIAKA
1590661243
Спасибо, Легенда! Очень достойный человек.
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polt
1590661711
Спасибо за твой футбол. Удачи в будущей карьере и вообще по жизни.
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"supermax"
1590662508
время, однако, быстро летит....удачи в дальнейшем, Саня
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Medved2468
1590662862
Спасибо тебе Саша!!! И удачи в будущей тренерской карьере!
Ответить
фанат джигурды
1590665113
Хороший игрок и боец на поле. Кстати, даже Кану забивал.
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cavo63
1590668836
Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. Если будете брать скажите что от " cavo ", буду благодарен. Сайт - tgtennis.com
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Ганнибал Лектор
1590674664
Такой карьерой можно гордиться! Ты стал Легендой Зенита, Ан-2! Удачи в тренерской карьере!
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paracetamol
1590677479
Всему свое время, конечно, но жаль терять такого классного игрока!
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garet12222
1590685320
Саша, спасибо! Настоящая легенда нашего футбола.
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