Анюков завершил карьеру

Защитник Александр Анюков покидает «Крылья Советов», чтобы сосредоточиться на тренерской карьере.

«Хочу поблагодарить клуб и болельщиков за время, которое я провел в Самаре в этом сезоне. Я чувствовал мощную поддержку и теплое отношение со стороны окружающих. Для меня это был особенный вызов – после стольких лет в «Зените» я вновь вернулся в Самару, мой родной город, где я начинал свой путь в профессиональном футболе, где достиг своих первых успехов, где познал радость побед и почувствовал любовь болельщиков к родному клубу. С удовольствием каждый раз выходил на поле «Самара Арены», также насладился воспоминаниями на торжественном вечере, посвященном 15-летию бронзовых наград.

Мои родители, семья, близкие и особенно отец (царствие ему небесное) были рады, что я заканчиваю профессиональную карьеру именно дома, в Самаре – там где ее и начинал. Я счастлив, что так и произошло – спасибо за это Губернатору Самарской области Дмитрию Азарову и руководству клуба в лице Александра Фетисова.

Был рад вновь стать частью «Крыльев» и делать то, что я люблю больше всего – играть в футбол. Также хочу поблагодарить всех ребят, с кем играл в этом сезоне, наш тренерский штаб – мне было приятно работать вместе с вами. Спасибо административному штабу, работникам базы и всем сотрудникам клуба. От всей души желаю «Крыльям» достойного завершения сезона и успехов в будущем!» – цитирует 37-летнего футболиста официальный сайт «Крыльев».