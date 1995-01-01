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    Анюков завершил карьеру

    Защитник Александр Анюков покидает «Крылья Советов», чтобы сосредоточиться на тренерской карьере.

    «Хочу поблагодарить клуб и болельщиков за время, которое я провел в Самаре в этом сезоне. Я чувствовал мощную поддержку и теплое отношение со стороны окружающих. Для меня это был особенный вызов – после стольких лет в «Зените» я вновь вернулся в Самару, мой родной город, где я начинал свой путь в профессиональном футболе, где достиг своих первых успехов, где познал радость побед и почувствовал любовь болельщиков к родному клубу. С удовольствием каждый раз выходил на поле «Самара Арены», также насладился воспоминаниями на торжественном вечере, посвященном 15-летию бронзовых наград.

    Мои родители, семья, близкие и особенно отец (царствие ему небесное) были рады, что я заканчиваю профессиональную карьеру именно дома, в Самаре – там где ее и начинал. Я счастлив, что так и произошло – спасибо за это Губернатору Самарской области Дмитрию Азарову и руководству клуба в лице Александра Фетисова.

    Был рад вновь стать частью «Крыльев» и делать то, что я люблю больше всего – играть в футбол. Также хочу поблагодарить всех ребят, с кем играл в этом сезоне, наш тренерский штаб – мне было приятно работать вместе с вами. Спасибо административному штабу, работникам базы и всем сотрудникам клуба. От всей души желаю «Крыльям» достойного завершения сезона и успехов в будущем!» – цитирует 37-летнего футболиста официальный сайт «Крыльев».

    • Анюков – воспитанник «Крыльев Советов».
    • За основную команду самарцев выступал с 2000 по 2005 год.
    • Затем ушел в «Зенит», где провел 14 лет карьеры и выиграл 13 трофеев.
    • В июле прошлого года вернулся в «Крылья», сыграл 18 матчей, результативными действиями не отличался.

    Источник: Официальный сайт «Крыльев Советов»

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    Сегодня, 12:56
    Комментарии10
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      Рейтинг: +10

      cavo63 46 секунд назад

      Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. Если будете брать скажите что от " cavo ", буду благодарен. Сайт - tgtennis.com

      0
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      Рейтинг: +800

      фанат джигурды 1 час назад

      Хороший игрок и боец на поле.

      Кстати, даже Кану забивал.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1191

      Питерский князь 1 час назад

      Твои подкаты были за.е.бись. Спасибо - мужик!

      0
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      Рейтинг: +709

      Semenycch 1 час назад

      Капитан, мы помним твои самоотверженность, мужественность, преданность. Питер обязан организовать твои спортивные проводы торжественно.

      1
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      ...
      Рейтинг: +209

      valkam72 > Semenycch 1 час назад

      Правильно. Соберитесь всем питером, засуньте в дупы фаеры, подожгите и устройте грандиозный салют, чтобы анюков в самаре услышал.

      -1
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      Рейтинг: +255

      Medved2468 1 час назад

      Спасибо тебе Саша!!! И удачи в будущей тренерской карьере!

      1
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      Рейтинг: +1691

      "supermax" 1 час назад

      время, однако, быстро летит....удачи в дальнейшем, Саня

      1
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      Рейтинг: +3384

      polt 1 час назад

      Спасибо за твой футбол. Удачи в будущей карьере и вообще по жизни.

      2
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      Рейтинг: +1105

      PUZIAKA 2 часа назад

      Спасибо, Легенда! Очень достойный человек.

      3
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      Рейтинг: +1927

      Danish Dynamite 2 часа назад

      Молодец! Отличный по нашим меркам правый фуллбэк был. Не Кафу и не Лам, но всё же.

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