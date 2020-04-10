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    Анюков, Тимощук и Радимов – в символической сборной «Зенита» по числу матчей в статусе капитана

    «Зенит» представил символическую сборную, в которую вошли футболисты, проведшие наибольшее число матчей в качестве капитана петербургской команды.

    Вратарь: Вячеслав Малафеев (44);

    Защитники: Доменико Кришито (54), Юрий Вернидуб (72), Бранислав Иванович (56), Александр Анюков (134);

    Полузащитники: Анатолий Тимощук (86), Алексей Игонин (54), Данни (85), Владислав Радимов (116), Александр Спивак (37);

    Нападающий: Владимир Кулик (75).

    Источник: Официальный твиттер «Зенита»

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    10.04.2020 18:00
    Комментарии3
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      Рейтинг: +9

      ovchinnikovrustam 11 часов назад

      Карантин, самоизоляция и не чем себя занять? Подкачай свое тело сидя дома без упражнений, диет и химии. Убрать бока и пузо, накачать руки, пресс, спину и даже попу можно за неделю другую сидя дома и ничего не делая (исходя из личного опыта), это революция в спорте. вот сами почитайте ------ http://prees.2sms.ru

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      Рейтинг: +2110

      alarm 12 часов назад

      а в спортаге глушаковское рыло, за которое стыдно даже самим хрякам, ахах!

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      Рейтинг: +260

      Vseok > alarm 12 часов назад

      Ахахах меня удивляет твоё рвение,выбросить какую-нибудь колкость в сторону спартака

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