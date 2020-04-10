Анюков, Тимощук и Радимов – в символической сборной «Зенита» по числу матчей в статусе капитана

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«Зенит» представил символическую сборную, в которую вошли футболисты, проведшие наибольшее число матчей в качестве капитана петербургской команды.
Вратарь: Вячеслав Малафеев (44);
Защитники: Доменико Кришито (54), Юрий Вернидуб (72), Бранислав Иванович (56), Александр Анюков (134);
Полузащитники: Анатолий Тимощук (86), Алексей Игонин (54), Данни (85), Владислав Радимов (116), Александр Спивак (37);
Нападающий: Владимир Кулик (75).
#КомандаДня: сборная зенитовцев по количеству матчей в статусе капитана pic.twitter.com/4sHtgHAv6H— ФК «Зенит» (@zenit_spb) April 10, 2020