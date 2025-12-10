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Азербайджан. Премьер-лига
Команды
Нефтчи
Юрий Вернидуб
Юрий Вернидуб
Нефтчи
Украина
22 января 1966 (60)
Тренер
Статистика
Новости
Азербайджанский клуб не может контактировать с российскими из-за украинского тренера
3 января
31
Фото
Бывший футболист «Зенита» возглавил «Нефтчи»
2025.12.10 14:49
3
«Нефтчи» выбирает между Гончаренко и Вернидубом (Azerisport)
2022.06.09 07:58
Вернидуб покинул «Шериф». При нем клуб побеждал «Реал» в Лиге чемпионов
2022.06.08 11:55
3
«Шериф» продлил контракт с Вернидубом
2021.12.24 15:33
1
Вернидуб: «Результат первого матча должен давить на «Шахтер», а не на «Шериф»
2021.12.06 23:40
1
Вернидуб: «Шериф» хочет пробиться в плей-офф Лиги чемпионов»
2021.11.04 09:40
2
Вернидуб: «Украинский футбол сильнее российского. У нас нет бюджетных команд»
2021.10.01 12:04
56
Вернидуб – о целях «Шерифа» в ЛЧ: «Все только начинается»
2021.09.30 12:32
2
Вернидуб: «Пока «Шериф» не думает о выходе в плей-офф, ничего экстраординарного мы не сотворили»
2021.09.29 08:45
Тренер «Шерифа» Вернидуб: «Мы должны уважать «Реал», но не бояться»
2021.09.27 22:18
3
Тренер «Шерифа» Вернидуб: «Выступить так в Лиге чемпионов нам позволила отмена лимита на легионеров. Он не приносит пользы»
2021.09.17 20:18
29
Тренер «Шерифа» Вернидуб: «Обыграть «Шахтер» в два мяча – дорогого стоит. Я очень счастлив»
2021.09.16 08:23
3
Лига чемпионов. «Шериф» Вернидуба в дебютном матче группового этапа победил «Шахтер»
2021.09.15 21:36
20
«Шахтер потерял супернападающего». Вернидуб – о переходе Лисаковича в «Локомотив»
2020.08.11 15:18
5
Высшая лига. «Шахтер» Вернидуба победил «Динамо»; минчане при Кучуке выиграли два матча из шести
2020.05.30 21:43
Фото
Анюков, Тимощук и Радимов – в символической сборной «Зенита» по числу матчей в статусе капитана
2020.04.10 18:00
2
Экс-капитан «Зенита»: «В сторону России больше не смотрю»
2020.03.03 10:26
19
Украинский тренер Вернидуб: «Не поеду работать в Россию ни за какие деньги»
2019.11.23 06:52
38
Вернидуб: «Может ли гей играть в «Заре»? Если он будет вторым Роналду, то почему нет»
2018.12.23 14:37
11
Тренер «Зари» Вернидуб: «Было выгодное предложение из России, но там я работать не буду»
2018.06.25 10:54
8
Тренер «Зари»: «Не сомневаюсь, что Лунин сможет закрепиться в «Реале»
2018.06.24 11:37
3
Вернидуб – помощнику Фонсеки: «Я не пи***ас»
2017.12.24 13:41
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Вернидуб: «В Россию точно никогда не поеду, если в их с Украиной отношениях ничего не поменяется»
2017.12.23 14:48
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Вернидуб: «Мутко нормальным человеком был. Когда работал президентом «Зенита», хорошо к команде относился»
2017.12.23 01:48
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«Заря» планирует сыграть против «Герты» на высоких скоростях
2017.10.19 10:42
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Тренер «Зари» доволен поражением от «Манчестер Юнайтед»
2016.12.09 10:30
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2016.10.21 07:04
Вернидуб: «Заря» показала достаточно хорошую игру»
2016.09.30 08:38
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Вернидуб: «Попытаемся использовать свои моменты в матче с «Манчестер Юнайтед»
2016.09.25 09:52
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