Вернидуб: «Мутко нормальным человеком был. Когда работал президентом «Зенита», хорошо к команде относился»

Главный тренер луганской «Зари» Юрий Вернидуб, выступавший за санкт-петербургский «Зенит» в 1997-2000 годах, рассказал о случае с президентом РФС Виталием Мутко, который в то время был президентом клуба.

«У меня в контракте была запись о квартире в Санкт-Петербурге, но я понимал, что играть все равно не буду со своей травмой. Оставался год до завершения контракта, я подошел к Мутко, который был президентом «Зенита». Сказал ему, что не вижу в этом смысла. Он сказал: «А как будем разбираться по контракту?» Я ему: «Какой контракт? Я не играю».

Но отмечу качества Мутко. Квартира стоила 40 тысяч долларов, а он мне дал половину суммы — 20 тысяч. Он сказал: «Возьми хотя бы это, раз так поступаешь». Он просто деньги дал, а я сам не ожидал, что человек так поступит. Мы пожали руки.

Мутко нормальный человек был. Когда он работал президентом «Зенита», относился к команде достаточно хорошо. В 1997 году моя зарплата была две тысячи долларов, в 1998-м сделали три тысячи, в 1999 — четыре-пять тысяч и плюс подъемные», — сказал Вернидуб.

Напомним, что Мутко, может покинуть пост президента РФС.