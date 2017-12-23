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    • Вернидуб: «Мутко нормальным человеком был. Когда работал президентом «Зенита», хорошо к команде относился»

    Вернидуб: «Мутко нормальным человеком был. Когда работал президентом «Зенита», хорошо к команде относился»

    Главный тренер луганской «Зари» Юрий Вернидуб, выступавший за санкт-петербургский «Зенит» в 1997-2000 годах, рассказал о случае с президентом РФС Виталием Мутко, который в то время был президентом клуба.

    «У меня в контракте была запись о квартире в Санкт-Петербурге, но я понимал, что играть все равно не буду со своей травмой. Оставался год до завершения контракта, я подошел к Мутко, который был президентом «Зенита». Сказал ему, что не вижу в этом смысла. Он сказал: «А как будем разбираться по контракту?» Я ему: «Какой контракт? Я не играю».

    Но отмечу качества Мутко. Квартира стоила 40 тысяч долларов, а он мне дал половину суммы — 20 тысяч. Он сказал: «Возьми хотя бы это, раз так поступаешь». Он просто деньги дал, а я сам не ожидал, что человек так поступит. Мы пожали руки.

    Мутко нормальный человек был. Когда он работал президентом «Зенита», относился к команде достаточно хорошо. В 1997 году моя зарплата была две тысячи долларов, в 1998-м сделали три тысячи, в 1999 — четыре-пять тысяч и плюс подъемные», — сказал Вернидуб.

    Напомним, что Мутко, может покинуть пост президента РФС.

    Источник: YouTube

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    23.12.2017 01:48
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    Комментарии (10)
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    APchelov
    1513986320
    Нормального человека сгубила Москва
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    serppion
    1513987629
    Вот-вот, был нормальным человеком. А мог бы стать хорошим милиционером.
    Ответить
    DIDI 23
    1513990826
    Это космос!
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    a-rakhmatov
    1513995333
    Нормальным был бы всю квартиру по контракту оплатил бы....
    Ответить
    VIKZH
    1514001337
    Вот именно был, но тут появился на горизонте Ротченков.........
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    vodomut
    1514002011
    сомневаюсь,скорее таился до поры
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    _Marqella_
    1514010405
    Квартиру втюхал а вторые 20к себе в карман положил и был таков...100%..Остался при бабле и хорошим человеком в глазах Вернидуба, хитёр бобёр...))
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    77SAM
    1514029874
    Головокружение от продвижения.
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    ologreds
    1694991683
    numo530026
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