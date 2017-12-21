26 декабря Мутко снимут с должности главы РФС, его заменит Сорокин

26-го декабря состоится заседание исполнительного комитета РФС. По информации Sports.ru со ссылкой на телеграм-канал «Фонтанки», глава Союза Виталий Мутко будет уволен с должности. Главная причина отставки – отказ ФИФА с ним работать.

«В РФС Мутко заменит генеральный директор оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин.

Сообщается, что Мутко может стать полпредом в Центральном федеральном округе и останется вице-премьером правительства РФ, но, как ожидается, его лишат всех полномочий по части спорта», – сообщил источник.