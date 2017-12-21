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    • 26 декабря Мутко снимут с должности главы РФС, его заменит Сорокин

    26 декабря Мутко снимут с должности главы РФС, его заменит Сорокин

    26-го декабря состоится заседание исполнительного комитета РФС. По информации Sports.ru со ссылкой на телеграм-канал «Фонтанки», глава Союза Виталий Мутко будет уволен с должности. Главная причина отставки – отказ ФИФА с ним работать.

    «В РФС Мутко заменит генеральный директор оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин.

    Сообщается, что Мутко может стать полпредом в Центральном федеральном округе и останется вице-премьером правительства РФ, но, как ожидается, его лишат всех полномочий по части спорта», – сообщил источник.

    Источник: Sports.ru

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    21.12.2017 18:28
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    Комментарии (104)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Gotvig
    1513884035
    Займёт теперь, где нибудь тихое местечко за не хилое бабло. И будет жить не тужить. А мы все довольные, что сняли. И так у них везде.
    Ответить
    Snek
    1513884298
    Я устал, я ухожу! (с) Виталян, спасибо за подарок к Новому году!
    Ответить
    Sashka Reshetov
    1513885915
    Ну наконец-то это свершится. Лучший подарок на НГ для всех тех, кто любит русский футбол. Очень надеюсь, что появится хоть какой-то шанс на изменения в чемпионате, о которых так давно говорят все и вся.
    Ответить
    Eddyson
    1513889467
    Теперь не поздоровится ЦФО. Непотопляемые друзья Владимира.
    Ответить
    XaXatyn
    1513896237
    Хоть одна радостная новость за день!
    Ответить
    DENIS20161993
    1513897886
    Ну что пожелаем удачи Мутко на новой должности!
    Ответить
    anri1703
    1513901550
    Конечно летом ЧМ вовремя сваливает все стрелки на другого чтоб перевести не верю я чтобы он вот так просто ушел наступил нужный момент просто
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    АРИЕЦ2008
    1513908254
    Чем же Центральный федеральный округ-то провинился?....
    Ответить
    сасас
    1513911439
    Таких ка Мудко не снимать -а сажать надо
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    ologreds
    1694991691
    numo529886
    Ответить
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