«Заря» планирует сыграть против «Герты» на высоких скоростях

Главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб рассказал о плане своей команды на игру с «Гертой» в Лиге Европы. По его словам, ставка будет сделана на высокую скорость.

«Очки нужны и нам, и «Герте». Постараемся сыграть на максимальных оборотах. Мы достаточно хорошо изучили соперника. Это команда, которая любит играть в агрессивный футбол. В чемпионате берлинцы играют от обороны, за счет контратак. Хотя против «Эстерсунда» в Швеции «Герта» продемонстрировала, что может играть первым номером.

Нам тяжело все время играть на разных стадионах. Но мы – мужчины. Непросто завтра провести игру во Львове, а потом сразу же лететь в Запорожье. В таком графике играем уже три года.

Ибишевич и Калу – достаточно опытные игроки. Но кроме них, есть левофланговый защитник Платтенхардт, а также Леки, Дуда, Дарида. Отметил бы и Эссвайна с Зельке. «Герта» играет в командный футбол. Она не зависит от одного игрока.

Все равно считаю, что фаворитами нашей группы являются «Атлетик» и «Герта». Они играют в сильных чемпионатах. Наверное, недооценка нашей команды и «Эстерсунда» повлияла на турнирную ситуацию», – заявил Вернибуд.

Матч третьего тура группового этапа Лиги Европы «Заря» – «Герта» пройдет в четверг, 19 октября, в 20:00 по московскому времени