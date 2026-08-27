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Определились все участники общего этапа Лиги Европы-2026/27

27 августа, 23:48

Стали известны все 36 команд, которые сыграют в общем этапе Лиги Европы этого сезона.

Жеребьевка турнира пройдет в пятницу, 28 августа, в 14:00 мск.

Первая корзина: «Байер» (Германия), «Бенфика» (Португалия), «Ювентус», «Милан» (оба – Италия), «Лион», «Марсель» (оба – Франция), «АЗ Алкмаар» (Нидерланды), «Олимпиакос» (Греция), «Реал Сосьедад» (Испания).

Вторая корзина: «Ференцварош» (Венгрия), «Виктория Пльзень», «Спарта» (оба – Чехия), «Юнион СЖ», «Андерлехт» (оба – Бельгия), «Динамо Загреб» (Хорватия), «Зальцбург» (Австрия), «Селтик» (Шотландия), «Ренн» (Франция).

Третья корзина: «Штурм» (Австрия), «Лех», «Ягеллония» (оба – Польша), «Кристал Пэлас», «Борнмут», «Сандерленд» (все – Англия), «Целе» (Словения), «Омония» (Кипр), «Сельта» (Испания).

Четвертая корзина: «Хоффенхайм» (Германия), «Бешикташ» (Турция), «Торреэнсе» (Португалия), «Хапоэль Беэр-Шева» (Израиль), НЕК (Нидерланды), ОФИ (Греция), «Лиллестрем» (Норвегия), «Левски» (Болгария), «Арарат-Армения» (Армения).

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Источник: «Бомбардир»
Лига Европы
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