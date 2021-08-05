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- 7 ноября 2020
- 18:20 Рыжиков, Ойеволе, Карасев – в старте «Тамбова» на матч с «Ахматом»; Тимофеев, Бериша, Мелкадзе сыграют у гостей 2
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- 18 октября 2018
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- 5 октября 2018
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- 13 сентября 2018
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- 25 марта 2018
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- 15 февраля 2018
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- 14 декабря 2017
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- 17:37 Юрист: «Спартаку» нужно писать официальные жалобы в УЕФА» 9
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- 17 января 2017
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- 26 февраля 2016
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