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Спарта
Спарта
Щелково
Стадион:
Подмосковье
Сайт:
http://www.fcspartak-sh.com
Новости
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Результаты
Расписание
Таблица
Агент Монтиэля: «Попов не связывался со мной. 10 миллионов – это смешно»
2021.08.05 09:37
18
Рыжиков, Ойеволе, Карасев – в старте «Тамбова» на матч с «Ахматом»; Тимофеев, Бериша, Мелкадзе сыграют у гостей
2020.11.07 18:20
2
«Спартак»: «Кононову в кратчайшие сроки удалось изменить атмосферу в команде»
2018.11.26 09:45
36
Чернышов: «Сейчас тренеру из России найти работу в Европе очень сложно»
2018.10.18 10:18
5
Гол Касорлы «Спартаку» стал первым для испанца за «Вильярреал» с 2011 года
2018.10.05 06:41
Глушаков – о конфликте Басты с «Ростовом»: «Думаю, Вася разрулит ситуацию»
2018.09.13 06:41
5
Вартапетов: «Зобнин травмировал не то колено, которое оперировали в прошлом году»
2018.03.25 17:59
3
Лига Европы. «Спартак» сыграет с «Атлетиком» в Москве
2018.02.15 20:10
58
Федун назвал механизм солидарности РФС неработающим
2017.12.14 11:07
18
Видео
«Ливерпуль» забил «Спартаку» семь голов и остановился в одном мяче от повторения рекорда ЛЧ
2017.12.07 01:33
9
Хидиятуллин: «Спартак» сам «летит», а вы говорите, что Мешков помогает»
2017.11.24 08:30
14
Радимов видит недостаток опыта у «Спартака» в Лиге чемпионов
2017.11.22 09:05
4
Писарев не смог объяснить пас Фернандо в рекламный щит
2017.11.03 09:05
10
Юрист: «Спартаку» нужно писать официальные жалобы в УЕФА»
2017.11.02 17:37
9
Селихов назвал победу над «Севильей» исторической для российского футбола
2017.10.18 11:05
13
Червиченко: «В начале второго тайма «Спартак» был близок к нокауту»
2017.10.18 07:16
18
Видео
Лайнсмен зафиксировал офсайд после передачи защитника «Спарты» нападающему ПСВ
2017.04.01 23:12
1
Лига Европы. «Ростов» крупно обыграл пражскую «Спарту»
2017.02.16 22:51
50
«Спарта» включилась в борьбу за Эменике
2017.01.17 08:38
Дочкал: «От «Краснодара» ждал большего»
2016.02.26 10:11
2
«Краснодар» - «Спарта». Онлайн-трансляция
2016.02.25 20:08
1
Главные новости
Стало известно, кто может сменить Переса на посту президента «Реала»
11:11
1
Расписание матчей РПЛ на 7 ноября 2026
10:59
2
Бывшая жена Сафонова хочет отсудить у него половину доходов и автомобиль
10:55
5
Фаны «Локомотива» вызвали команду на мужской разговор
10:53
3
Реакция Хабиба на уход Роналду из сборной Португалии
10:46
1
Геркус вынес вердикт тренеру РПЛ: «Я бы менял уже его»
10:34
6
Губерниев посоветовал «Локомотиву» нового тренера: «С ним команда поборется за золото на следующий сезон»
09:59
12
Президент ФИФА Инфантино принял решение по расширению ЧМ с 48 до 64 команд
09:35
12
«Локомотив» до сих пор не объявил об отставке Галактионова
08:52
3
Бубнов – о тренере РПЛ: «В ещe более сложную петлю полез»
08:16
10
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