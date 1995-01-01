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    Агент Монтиэля: «Попов не связывался со мной. 10 миллионов – это смешно»

    Марсело Симонян, агент правого защитника «Ривер Плейт» Гонсало Монтиэля, опроверг слова спортивного директора «Спартака» Дмитрия Попова о переговорах по поводу трансфера его клиента.

    «Ни «Спартак», ни Дмитрий Попов не связывались со мной по поводу трансфера Гонсало Монтиэля. Это информация неправда. Я ни разу не говорил с Поповым насчет футболистов.

    10 миллионов? Вы смеетесь? Даже если появился бы какой-то Попов и предложил такой ценник, то это смешно. За такую сумму ни в какую России мы его не продали бы», – сказал агент.

    • По словам Попова, сделку заблокировал владелец «Спартака» Леонид Федун по рекомендации бывшего главного тренера Доменико Тедеско.
    • Монтиэль принял участие в 4 матчах Кубка Америки-2021, в том числе финале турнира.
    • Рыночная стоимость аргентинца – 17 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 09:37
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1404

      mahan 24 минуты назад

      А Попов то еще тот балобол оказывается .

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