Агент Монтиэля: «Попов не связывался со мной. 10 миллионов – это смешно»

Марсело Симонян, агент правого защитника «Ривер Плейт» Гонсало Монтиэля, опроверг слова спортивного директора «Спартака» Дмитрия Попова о переговорах по поводу трансфера его клиента.

«Ни «Спартак», ни Дмитрий Попов не связывались со мной по поводу трансфера Гонсало Монтиэля. Это информация неправда. Я ни разу не говорил с Поповым насчет футболистов.

10 миллионов? Вы смеетесь? Даже если появился бы какой-то Попов и предложил такой ценник, то это смешно. За такую сумму ни в какую России мы его не продали бы», – сказал агент.