Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Агент Монтиэля: «Попов не связывался со мной. 10 миллионов – это смешно»

Агент Монтиэля: «Попов не связывался со мной. 10 миллионов – это смешно»

5 августа 2021, 09:37
18

Марсело Симонян, агент правого защитника «Ривер Плейт» Гонсало Монтиэля, опроверг слова спортивного директора «Спартака» Дмитрия Попова о переговорах по поводу трансфера его клиента.

«Ни «Спартак», ни Дмитрий Попов не связывались со мной по поводу трансфера Гонсало Монтиэля. Это информация неправда. Я ни разу не говорил с Поповым насчет футболистов.

10 миллионов? Вы смеетесь? Даже если появился бы какой-то Попов и предложил такой ценник, то это смешно. За такую сумму ни в какую России мы его не продали бы», – сказал агент.

  • По словам Попова, сделку заблокировал владелец «Спартака» Леонид Федун по рекомендации бывшего главного тренера Доменико Тедеско.
  • Монтиэль принял участие в 4 матчах Кубка Америки-2021, в том числе финале турнира.
  • Рыночная стоимость аргентинца – 17 миллионов евро.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спарта Ривер Плейт Монтиэль Гонсало
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
mahan
1628145710
А Попов то еще тот балобол оказывается .
Ответить
Andrew01
1628148172
Попов походу на что-то подсел крепкое. Видать ему сны снятся а он думает это в реальности. Или он 10 млн. про ЗП игрока говорил, но Федун отказал?
Ответить
Solist345345
1628148315
Мало того, что российский футбол опускается ниже плинтуса, так ещё и превращается в Дом-2. Чувствую, скоро президентами клубов будут малаховы, бузовы и киркоровы.
Ответить
Fusballer
1628148470
Может он в фифу играет, под пивко. Там ему этот трансфер предложили.
Ответить
dim29
1628150095
Попов за 1 вечер наговорил больше чем за преведущие 10 лет,та ещё гнида.Ох и грызня же там идёт не шуточная,раз уж даже эта гнида не выдержала.По ходу пьессы грызутся сынок Аликперова и пасия Федуна,как ни крути оба полные дилетанты и склочницы.
Ответить
Niko
1628151293
да там про откат 10 шла речь, а не про ценник=)
Ответить
ivany4
1628157346
Да это было понятно по его вчерашнему рыданию. Если не пил, как говорит Рабинер, то курнул или нюхнул знатно.))
Ответить
Томик
1628160404
"Ни в какую Россию"? Говнюк, ты кто такой?
Ответить
portero
1628162551
Кризис, потому никто больше и не предлагает.
Ответить
Hektor 84
1628179217
Попова белочка посетила! Такой бред выдумать))) Когда аргентинцы продавали своих в два раза дешевле?
Ответить
Главные новости
Талалаев – об игроке «Балтики»: «Был в пяти минутах от обратной замены и большого штрафа»
17:50
1
В «Сосьедаде» отреагировали на эмоциональный поступок Захаряна
17:30
1
Мостовой посоветовал «Локомотиву» тренера, с которым клубу «вылет будет обеспечен»
17:20
1
Игрок «Зенита» перейдет на правах аренды в клуб Лиги чемпионов
17:14
6
РПЛ. «Балтика» без Талалаева победила в Химках «Родину» (3:0)
16:59
10
Николаев проанализировал скандальный пенальти в пользу «Зенита»
16:53
18
Барко не сыграет с «Оренбургом» – известна причина
16:44
3
Захарян закатил истерику в «Реал Сосьедаде»
16:38
8
Директор «Факела» прокомментировал скандал в матче с «Зенитом»
15:48
3
«Красивый пожар, смотрю с восторгом»: Баринов – о ситуации в «Локомотиве»
15:43
9
Все новости
Все новости
Главный тренер «Родины» прокомментировал 0:3 с «Балтикой»
17:38
ВидеоОбзор матча «Родина» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
16:56
Николаев проанализировал скандальный пенальти в пользу «Зенита»
16:53
18
Барко не сыграет с «Оренбургом» – известна причина
16:44
3
Захарян закатил истерику в «Реал Сосьедаде»
16:38
8
Мнение бывшего вице-президента ФИФА о скандале с участием «Зенита»
16:28
4
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Оренбург»: 30 августа 2026
16:24
7
Реакция Семина на дебют Батракова за «Галатасарай»
16:23
Раскрыто место жительство Батракова в Стамбуле
16:05
2
Директор «Факела» прокомментировал скандал в матче с «Зенитом»
15:48
3
«Красивый пожар, смотрю с восторгом»: Баринов – о ситуации в «Локомотиве»
15:43
9
Защитник «Галатасарая» описал Батракова тремя словами
15:37
На имя президента РПЛ поступило обращение после скандала в Воронеже
15:32
4
Выявлен московский клуб РПЛ, где «сливают» тренера
15:11
7
Шварц сделал комплимент Галактионову после победы над ним
14:57
1
«Локомотив» увеличил внутренний лимит на легионеров
14:54
2
Стало известно, когда «Локо» вернет Мостового
14:31
6
Агент Батракова ответил, когда Алексей будет игроком старта «Галатасарая»
14:21
Губернатор Федорищев обратился к Кадырову после матча «Ахмат» – «Крылья»
14:06
3
Реакция Губерниева на сомнительный пенальти в пользу «Зенита»
13:57
8
Фото«Галатасарай» поместил Батракова в центр победного фото
13:49
1
«На уверенном зашел!»: Батракова похвалили за дебют за «Галатасарай»
13:30
Батраков высказался на турецком языке после дебюта за «Галатасарай»
13:14
3
Стало известно, сыграет ли Тюкавин со «Спартаком»
12:55
Галактионов отреагировал на худший старт «Локо» в российской истории
12:47
1
ФотоПост тренера «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
12:37
30
В «Галатасарае» поделились впечатлениями от дебюта Батракова
12:17
«Сердце кровью обливается»: Смородская – о «Локомотиве»
11:59
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+