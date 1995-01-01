«Не хочу быть терпилой». Спортивный директор «Спартака» Попов объявил об уходе из клуба

Ну наконец-то!!!
Пусть хоть такой повод будет, главное что ты уходишь. Хоть бы здесь чушь не писал. Где ты видел, что бы игрока, стоящего 17 лямов, бразильцы или южно-американцы продавали бы за пол цены? Может еще про какой трансфер расскажешь??
То, что в администрации клуба идут терки, видно не вооруженным глазом. Пора уже собраться с духом и провести генеральную уборку в доме.
Спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов покидает клуб. Об этом он рассказал журналисту Игорю Рабинеру.
«Последней каплей стала история с правым защитником «Ривер Плейт» Гонсало Монтиелем.
У нас была задача найти игрока этого амплуа, и после отказа двух первых кандидатур мы готовы были привезти в «Спартак» 24-летнего финалиста недавнего Кубка Америки за 10 миллионов евро – при том, что на Transfermarkt он стоит 17.
Из-за налогов сумма могла вырасти до 12,5, но агент игрока Марсело Симонян обещал решить этот вопрос и снизить трансферную стоимость до 10.
Леонид Федун сразу воспринял этот вариант негативно, объяснив это так, что аргентинца без опыта игры в Европе брать не хочет и такую сумму за него считает неадекватной.
Никакие аргументы не действовали: ни основа сборной, только что выигравшей Кубок Америки, ни возраст, ни даже то, что игрока одобрил Руй Витория.
Сегодня Федун окончательно отказал в сделке, но больше всего меня поразил скриншот на английском, приложенный к отказу, и его пояснение: «Это мнение Тедеско, и я с ним согласен».
Оказывается, у нас состав формирует бывший тренер – при том, что с новым мы пытаемся построить футбол, прямо противоположный прежнему! При таких раскладах я не вижу смысла в дальнейшем пребывании в клубе. За место не держусь и не хочу, извините, быть терпилой.
Также я устал подвергаться постоянным публичным унижениям со стороны супруги владельца клуба [Заремы Салиховой]. Федун обещал решить этот вопрос, но ничего не менялось. Теперь понимаю: с учетом того, что по составу идут консультации с ее любимцем Тедеско, и не могло измениться.
Не могу мириться с откровенным недоверием к своей работе, уважаю себя, и единственное, что мне в таких условиях остается сделать, – это уйти.
Если команде ставят задачу бороться за чемпионство, то почему при этом не доверяют ни спортивному директору, ни главному тренеру? Может, Доменико формирует команду под себя?» – сказал Попов.
- Попов работал спортивным директором «Спартака» с 2008-го по 2016 год.
- 6 ноября 2020 года он вернулся на этот пост.