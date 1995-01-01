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    «Не хочу быть терпилой». Спортивный директор «Спартака» Попов объявил об уходе из клуба

    Спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов покидает клуб. Об этом он рассказал журналисту Игорю Рабинеру.

    «Последней каплей стала история с правым защитником «Ривер Плейт» Гонсало Монтиелем.

    У нас была задача найти игрока этого амплуа, и после отказа двух первых кандидатур мы готовы были привезти в «Спартак» 24-летнего финалиста недавнего Кубка Америки за 10 миллионов евро – при том, что на Transfermarkt он стоит 17.

    Из-за налогов сумма могла вырасти до 12,5, но агент игрока Марсело Симонян обещал решить этот вопрос и снизить трансферную стоимость до 10.

    Леонид Федун сразу воспринял этот вариант негативно, объяснив это так, что аргентинца без опыта игры в Европе брать не хочет и такую сумму за него считает неадекватной.

    Никакие аргументы не действовали: ни основа сборной, только что выигравшей Кубок Америки, ни возраст, ни даже то, что игрока одобрил Руй Витория.

    Сегодня Федун окончательно отказал в сделке, но больше всего меня поразил скриншот на английском, приложенный к отказу, и его пояснение: «Это мнение Тедеско, и я с ним согласен».

    Оказывается, у нас состав формирует бывший тренер – при том, что с новым мы пытаемся построить футбол, прямо противоположный прежнему! При таких раскладах я не вижу смысла в дальнейшем пребывании в клубе. За место не держусь и не хочу, извините, быть терпилой.

    Также я устал подвергаться постоянным публичным унижениям со стороны супруги владельца клуба [Заремы Салиховой]. Федун обещал решить этот вопрос, но ничего не менялось. Теперь понимаю: с учетом того, что по составу идут консультации с ее любимцем Тедеско, и не могло измениться.

    Не могу мириться с откровенным недоверием к своей работе, уважаю себя, и единственное, что мне в таких условиях остается сделать, – это уйти.

    Если команде ставят задачу бороться за чемпионство, то почему при этом не доверяют ни спортивному директору, ни главному тренеру? Может, Доменико формирует команду под себя?» – сказал Попов.

    • Попов работал спортивным директором «Спартака» с 2008-го по 2016 год.
    • 6 ноября 2020 года он вернулся на этот пост.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера

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    Сегодня, 22:36
    Комментарии17
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      Рейтинг: +8602

      ivany4 9 минут назад

      Ну наконец-то!!!
      Пусть хоть такой повод будет, главное что ты уходишь. Хоть бы здесь чушь не писал. Где ты видел, что бы игрока, стоящего 17 лямов, бразильцы или южно-американцы продавали бы за пол цены? Может еще про какой трансфер расскажешь??
      То, что в администрации клуба идут терки, видно не вооруженным глазом. Пора уже собраться с духом и провести генеральную уборку в доме.

      0
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      Рейтинг: +42

      SanchOo 9 минут назад

      бухло в КБ до 22:05 продают)))) наверное успел и выпил :D

      0
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      Рейтинг: +2290

      Валерий2705 16 минут назад

      Ееееее. Клуп тетеска поклонников в лице семейства недалёких олигархов. Тетеска наверное сам в шоке, что в России тренеру средней руки буквально поклоняются. Кстати будь он таким уж профессионалом, воздержался бы от оценок и оставил выбор за своим коллегой по тренерскому цеху. С этими то двумя ясно всё. Зарему в президенты клуба, как орет половина свиноболельщиков! Для конкурентовэто будет только за радость))

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      Рейтинг: +635

      кран 16 минут назад

      Выпил что ли?)

      0
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      Рейтинг: +13762

      Garrincha58 19 минут назад

      Зарема вынудила мужика поступок

      1
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      Рейтинг: +1401

      mahan 20 минут назад

      Попов не оправдывай себя, ты свою работу сделал плохо, трансферы провалил, договора с основными игроками не подписал, не нужный балст не продал. И не продал тех игроков на кого были предложения Крал, Роша, Мирзов. Я лично рад, что ты уходишь.

      1
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      Рейтинг: +9257

      NewLife 20 минут назад

      Правильный честный поступок. Профи уходят и Федун остается со своей сварливой бабой.

      0
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      Рейтинг: +8602

      ivany4 > NewLife 7 минут назад

      Это подставщик, а не профи.

      0
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      Рейтинг: +7658

      Cleaner 21 минуту назад

      И правильно, что ушел. Человек договорился о покупке игрока. А Зарема и ТЕДЕСКО(!) сделку отменили. Как Попову работать дальше? С ним никто больше не захочет иметь дело.

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      Рейтинг: +56

      rustrey 34 минуты назад

      Красавчик!
      А Зарема долбаная ш л ю х а!!!

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      Рейтинг: +28670

      oyabun 35 минут назад

      Ничего себе бабахнуло! А мы ещё удивляемся, почему нет трансферов. Да просто обычное дело для Спартака - грызня и дележ власти наверху. А в итоге страдает клуб, игра команды и простые болельщики. Осталось Федуну назначить Спортдиром Салихову и будет ещё интереснее. "The Show Must Go On"

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      Рейтинг: +16189

      derrik2000 > oyabun 27 минут назад

      В общем, как мне стало окончательно ясно: и Федун - ХОВНО. и его простиХосподи - тоже.
      Из клуба и команды, имеющей славное имя ещё с советских времён и огромную армию болельщщиков на всём постсоветском пространстве, сделали для себя "развлекуху", которрая помогает засветиться в прессе и не только.
      Девяностые-то никуда не ушли: просто "малиновые пиджаки" состарились внешне и захотели иметь облик "успешного бизнесмена".
      Но БАНДЮК, он и есть - БАНДЮК.
      С его презрением к остальным людям, игнорированием норм нравственности и морали.
      Ах, да!
      Сейчас же именно они во главе с обнулённым определяют, что есть нравственность и что есть мораль... (((

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