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  • «Не хочу быть терпилой». Спортивный директор «Спартака» Попов объявил об уходе из клуба

«Не хочу быть терпилой». Спортивный директор «Спартака» Попов объявил об уходе из клуба

4 августа 2021, 22:36
24

Спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов покидает клуб. Об этом он рассказал журналисту Игорю Рабинеру.

«Последней каплей стала история с правым защитником «Ривер Плейт» Гонсало Монтиелем.

У нас была задача найти игрока этого амплуа, и после отказа двух первых кандидатур мы готовы были привезти в «Спартак» 24-летнего финалиста недавнего Кубка Америки за 10 миллионов евро – при том, что на Transfermarkt он стоит 17.

Из-за налогов сумма могла вырасти до 12,5, но агент игрока Марсело Симонян обещал решить этот вопрос и снизить трансферную стоимость до 10.

Леонид Федун сразу воспринял этот вариант негативно, объяснив это так, что аргентинца без опыта игры в Европе брать не хочет и такую сумму за него считает неадекватной.

Никакие аргументы не действовали: ни основа сборной, только что выигравшей Кубок Америки, ни возраст, ни даже то, что игрока одобрил Руй Витория.

Сегодня Федун окончательно отказал в сделке, но больше всего меня поразил скриншот на английском, приложенный к отказу, и его пояснение: «Это мнение Тедеско, и я с ним согласен».

Оказывается, у нас состав формирует бывший тренер – при том, что с новым мы пытаемся построить футбол, прямо противоположный прежнему! При таких раскладах я не вижу смысла в дальнейшем пребывании в клубе. За место не держусь и не хочу, извините, быть терпилой.

Также я устал подвергаться постоянным публичным унижениям со стороны супруги владельца клуба [Заремы Салиховой]. Федун обещал решить этот вопрос, но ничего не менялось. Теперь понимаю: с учетом того, что по составу идут консультации с ее любимцем Тедеско, и не могло измениться.

Не могу мириться с откровенным недоверием к своей работе, уважаю себя, и единственное, что мне в таких условиях остается сделать, – это уйти.

Если команде ставят задачу бороться за чемпионство, то почему при этом не доверяют ни спортивному директору, ни главному тренеру? Может, Доменико формирует команду под себя?» – сказал Попов.

  • Попов работал спортивным директором «Спартака» с 2008-го по 2016 год.
  • 6 ноября 2020 года он вернулся на этот пост.

Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (24)
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haxxproxx
1628106009
Ахахаха)))))))))))) пошла жара)))))))))) все валят из этого ГГГГГГГ
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oyabun
1628106354
Ничего себе бабахнуло! А мы ещё удивляемся, почему нет трансферов. Да просто обычное дело для Спартака - грызня и дележ власти наверху. А в итоге страдает клуб, игра команды и простые болельщики. Осталось Федуну назначить Спортдиром Салихову и будет ещё интереснее. "The Show Must Go On"
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mahan
1628107268
Попов не оправдывай себя, ты свою работу сделал плохо, трансферы провалил, договора с основными игроками не подписал, не нужный балст не продал. И не продал тех игроков на кого были предложения Крал, Роша, Мирзов. Я лично рад, что ты уходишь.
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ivany4
1628107939
Ну наконец-то!!! Пусть хоть такой повод будет, главное что ты уходишь. Хоть бы здесь чушь не писал. Где ты видел, что бы игрока, стоящего 17 лямов, бразильцы или южно-американцы продавали бы за пол цены? Может еще про какой трансфер расскажешь?? То, что в администрации клуба идут терки, видно не вооруженным глазом. Пора уже собраться с духом и провести генеральную уборку в доме.
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paracetamol
1628110971
Гадюшник, иначе не скажешь. Все перегрызлись!
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Andrew01
1628117889
Интересно а Тедеско в курсе, что Федун с ним советовался? Очень все запутано и попахивает пиз....жом, только не понятно кто врет, а если и правда, то действительно зачем покупать игрока сейчас. Он к ЛЧ бы не вписался в состав, если бы купили его 2 месяца назад другое дело, а сейчас уже не надо, купить кого-то за 3-4 млн для РПЛ и хватит.
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pld
1628119966
Повезло Спартаку, что серб им 2 пендаля простил. Тогда бы щеки вообще не надували. / Дурдом, а не команда. Грызутся, своё грязное бельё на весь белый свет трясут. И зачем вообще Федуну футбол, если он ничего организовать не может?
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spam2009
1628124824
Блин вроде просто свиньи а перегрызлись как стая вонючих гиен. противно. За кого я болею...
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serppion
1628131692
Нафига Федуну сборники и профессионалы, если он формирует команду под свою бабу? Эдак скоро от вонючей семейки последние болелы разбегутся.
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rash1959
1628141923
Вместо 17+ продают за 10?. Может это Авелардо, одна нога - пол цены, логично. Никогда не относился к Попову как к большому начальнику. Был хороший игрок, но это совсем не значит, что хороший начальник. Да и считаю южноамериканцев в наших условиях не подходящим материалом для зимнего футбола.
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