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    Руй Витория

    Тренер
    Имя Руй
    Фамилия Витория
    Команда Египет
    Гражданство Португалия
    Дата рождения 16 апреля 1970
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Египет 3 3 0 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    18.11.2022 Бельгия 1 : 2 Египет
    23.09.2022 Египет 3 : 0 Нигер
    27.09.2022 Египет 3 : 0 Либерия
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