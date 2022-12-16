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Руй Витория
Главные новости
00:30
«Мне стыдно, наша репутация поставлена на карту»: глава Ла Лиги Тебас – о судейском скандале «Барселоны»
00:18
Два топ-клуба РПЛ пытались зимой арендовать Сутормина у «Зенита»
13 марта
23:53
«Манчестер Сити» нашел замену для Канселу в «Челси»
23:44
«Опять пенальти из воздуха»: Мостовой раскритиковал судейство в матче «Ростов» – «Пари НН»
23:08
Дзюба не полетел на матч с «Акроном» по двум причинам
1
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Все новости
13 марта
23:50
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23:35
Форвард «Ланса» сделал самый быстрый хет-трик за последние 50 сезонов Лиги 1
23:29
Зобнин рассказал, почему «Спартак» пропустил 2 гола в 3 матчах подряд
1
23:19
«Милан» играет в Серии А без итальянцев в старте впервые в 3-очковую эпоху
1
22:57
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Джорджина выложила новые фото со смелым декольте
1
22:49
Фото
ЦСКА продлил контракт с 17-летним воспитанником – неделю назад он дебютировал за главную команду
22:39
В «Реале» определились с преемником для Анчелотти
1
22:31
Стали известны сроки восстановления Барриоса и Сергеева
22:25
Флик объяснил, почему не будет вызывать Мюллера в сборную Германии
22:10
Еще два клуба РПЛ обратились в ЭСК РФС
21:55
Экс-судья Итурральде заявил о давлении со стороны президента «Реала» Переса в 2010 году
3
21:44
Кубковый матч «Спартак» – «Урал» посетят несколько тысяч школьников
3
21:35
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Украинская порноактриса оценила внешность Мудрика: ей не понравилась одна деталь
12
21:30
«Ювентус» задумался о продаже Погба – он может пропустить больше, чем ожидалось
21:23
Экс-защитник сборной России Новосельцев в стихах объявил о завершении карьеры
21:14
Эдена Азара удивило назначение Тедеско в сборную Бельгии
20:59
«Спартак» обратился в ЭСК РФС по поводу судейства в матче с «Факелом» (3:2)
6
20:49
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«Бавария» будет сотрудничать с клубом МЛС в развитии молодых талантов
20:31
«Тоттенхэм» хочет купить лучшего вратаря ЧМ-2022
20:20
Агент Селюк: «Может Дзюбе не 34 года, а уже 50?»
1
20:00
Хави отреагировал на акцию фанатов «Атлетика» – они скандировали «В Сегунду!»
19:50
«Лучше сыграть со сборной Медиалиги»: Радимов доволен не всеми соперниками России по новому турниру
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Основной игрок «ПСЖ» за 2 дня до матча с «Баварией» отдыхал в клубе до 6 утра
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Руй Витория
Тренер
Имя
Руй
Фамилия
Витория
Команда
Египет
Гражданство
Португалия
Дата рождения
16 апреля 1970
Статистика
Новости
Статьи
Посты
Статистика по турнирам
Товарищеские матчи. Сборные 2022
Кубок Париматч Премьер 2021
Лига Европы 2021/2022
Лига чемпионов 2021/2022
Россия. Премьер-лига 2021/2022
Товарищеские матчи 2021
Лига чемпионов 2018/2019
Лига чемпионов 2017/2018
Лига чемпионов 2016/2017
Лига чемпионов 2015/2016
Международный кубок чемпионов 2015
Португалия. Примейра 2014/2015
Лига Европы 2013/2014
Португалия. Высшая лига 2013/2014
Суперкубок Португалии 2013
Товарищеские матчи 2013
Команда
Игр
Побед
Поражений
Ничьих
Египет
3
3
0
0
Матчи в этом турнире
Дата
Матч
18.11.2022
Бельгия
1 : 2
Египет
23.09.2022
Египет
3 : 0
Нигер
27.09.2022
Египет
3 : 0
Либерия
10 февраля
17:00
Текст
Как дела у Карреры, Якина, Аленичева и остальных тренеров «Спартака» в XXI веке
3
24 января
11:55
Зарема рассказала, чем ее удивил Витория: «Я такого ни от одного тренера не слышала»
5
2 января
19:28
Экс-тренер «Спартака» Витория: «Аль-Наср» никогда не будет соответствовать масштабу Роналду»
16 декабря 2022
12:28
Агент: «Витории интересно снова поработать в РПЛ. В «Спартаке» ему не дали времени»
3
15 декабря 2022
15:49
Стали известны семь кандидатов на пост главного тренера сборной Португалии
15:29
Экс-тренер «Спартака» может возглавить сборную Португалии
4
18 ноября 2022
19:59
Товарищеский матч. Бельгия за 2 дня до ЧМ-2022 проиграла сборной Египта, которую тренирует Руй Витория
2
18 июля 2022
14:21
Бушманов: «Мне была близка философия Витории. Он сильный тренер, ему не хватило времени в «Спартаке»
5
12 июля 2022
08:30
Фото
Экс-тренер «Спартака» Витория возглавил сборную Египта
1
26 июня 2022
11:23
Экс-тренер «Спартака» Витория получил предложение от клуба из Африки
1
27 мая 2022
07:49
Радимов: «На такой «Спартак» смотреть неинтересно. При Витории старались играть в атаку, а с Ваноли горят 1:2 и отдают мяч»
1
24 мая 2022
10:33
Витория может возглавить «Валенсию»
3
3 мая 2022
21:48
Витория: «Горжусь своим карьерным путем»
1
16:50
Витория – о работе в «Спартаке»: «Это был странный горько-сладкий опыт»
15 апреля 2022
10:57
Мелкадзе: «В «Спартаке» сказали, что я им не нужен. Если бы Виторию не уволили, я бы остался»
5
14 февраля 2022
17:59
Тихонов: «Не все хотели, чтобы Витория работал в «Спартаке». Это понятно по трансферам»
15:38
Тихонов – о тренерах «Спартака»: «Спокойные Кононов и Витория не дали результат. Эмоциональный Тедеско взял серебро»
5
9 февраля 2022
16:42
«Аль-Ахли» предложил Витории контракт на 3 года с зарплатой 7 миллионов (Руди Галетти)
6
7 февраля 2022
20:28
Джикия – о Витории: «Всегда тяжело расставаться с людьми, с которыми ты ешь один хлеб»
5
15:32
Витория отказался возглавить «Фламенго» после ухода из «Спартака». Он вернется к работе летом (Паулу Барбоза)
3 февраля 2022
12:58
Соболев: «Все ждали от Витории прощальную речь, но он ее не произнес»
4
31 января 2022
12:27
Ларссон – о Витории: «Под его руководством я провел, наверное, худший отрезок в карьере»
7
15 января 2022
11:15
Экс-тренер «Спартака» Витория может возглавить саудовский «Аль-Фатех»
4
09:34
Соболев: «Витория мне нравился, у него очень интересные тренировки»
2
14 января 2022
12:52
Ломовицкий: «Витория спросил: «Что бы ты выбрал – быть средним полузащитником или крутым защитником?
5
6 января 2022
07:46
Агент Витории – о «Краснодаре»: «Руй сейчас не готов обсуждать предложения из России»
5
1 января 2022
17:49
Мостовой: «Витория в «Спартаке» с самого начала был обречен. Влияние Заремы на «Спартак» огромно»
19
28 декабря 2021
08:32
«Футбол жесток». Селихов вспомнил последние слова Витории в «Спартаке»
7
22 декабря 2021
15:23
«Спартак» запретил Витории комментировать уход из клуба
18
21 декабря 2021
14:17
Адвокаты Витории потребовали, чтобы «Спартак» не комментировал уход тренера
6
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10.02.2023 13:42
Как дела у Карреры, Якина, Аленичева и остальных тренеров «Спартака» в XXI веке
У Тедеско уже есть трофей и должность в топ-сборной.
25.05.2021 11:09
До «Спартака» Витория тренировал в Саудовской Аравии. Женился перед отъездом, заработал 7 миллионов, ушел на фоне долгов
Уехал после успехов в «Бенфике».
22.05.2021 13:11
Кто такой Руй Витория – похоже, новый тренер «Спартака»
Из-за его назначения в руководстве клуба произошло изменение.
16
16.02.2016 20:10
Почему «Зенит» пройдет «Бенфику»
Сегодня «Зенит» сыграет первый матч против «Бенфики» в Лиге чемпионов. Питерцы ни разу не проходили первую стадию плей-офф главного еврокубка. «Бомбардир» концентрируется на позитиве и уверен: спустя шесть лет российская команда окажется в 1/4 финала. Можете звонить своему букмекеру.
9
11.12.2016 14:29
Какой должна быть жеребьевка Лиги Чемпионов
В понедельник пройдет жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов. Это событие вызывает большой интерес общественности, но жребий не всегда дарит нам яркие противостояния. Так какими должны быть афиши плей-офф в этот раз, чтобы зритель не оторвал глаз?
4
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