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    Экс-тренер «Спартака» Витория: «Аль-Наср» никогда не будет соответствовать масштабу Роналду»

    Экс-тренер «Аль-Насра» и «Спартака» Руй Витория прокомментировал переход Криштиану Роналду в саудовский клуб.

    «Мне кажется, что сегодня это не тот клуб, в котором я работал. Сегодня это клуб с лучшей структурой, но, конечно, он никогда не будет клубом масштаба, соответствующего масштабу Криштиану Роналду. Или, лучше сказать, он никогда не будет клубом такого масштаба, как те клубы, в которых Криштиану играл на протяжении всей своей карьеры.

    Его подписание может быть очень важным для футбола в Саудовской Аравии, это привлечет внимание к этой стране и к футболу. Возможно, это хороший маркетинговый ход, но я не знаю, будет ли этот трансфер успешным. Мне любопытно посмотреть», – сказал Витория в интервью O Jogo.

    • Роналду заключил с «Аль-Насром» контракт до 2025 года.
    • Саудовский клуб сделал его самым высокооплачиваемым игроком в мире.

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    Источник: Sports.ru

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    02.01.2023 19:28
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