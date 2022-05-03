Витория – о работе в «Спартаке»: «Это был странный горько-сладкий опыт»

Бывший главный тренер «Спартака» Руй Витория высказался о периоде карьеры в московском клубе.

«Это был странный горько-сладкий опыт. Я приехал туда с мыслью, что «Спартак» снова будет побеждать, и мы вышли в 1/8 финала Лиги Европы.

Что касается РПЛ, это было серьезное испытание, потому что мы конкурировали с «Зенитом», ЦСКА, «Локомотивом», «Динамо».

В клубе были проблемы: отсутствие трансферов, семь-восемь важных людей покинули организационную структуру – спортивный директор, директор по коммуникациям...

Не похоже, что именно так клуб высокого уровня может добиться успеха за один сезон. Очень жаль, ведь «Спартак» – это фантастическая команда с замечательными болельщиками и футболистами», – сказал португалец.

Витория возглавлял «Спартак» с мая по декабрь 2021 года.

Его сменил итальянец Паоло Ваноли.

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