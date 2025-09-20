Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Экс-тренер «Спартака» Витория перед 1:7 от «Зенита» гарантировал Федуну победу в матче

Экс-тренер «Спартака» Витория перед 1:7 от «Зенита» гарантировал Федуну победу в матче

Сегодня, 20:05
7

Писатель, болельщик «Спартака» Андрей Меркин, более известный как Вася-инвалид, рассказал историю из 2021 года.

«Перед игрой с «Зенитом» (1:7), накануне вечером, Витория прислал Леониду Федуну СМС. «Шеф! Мы завтра выиграем точно!» (с).

Зарема Салихова тоже это прочла.

Это мем, про который знает весь «Лукойл». Быль, – поделился Меркин.

  • Витория был в «Спартаке» 2-е полугодие 2021 года.
  • Руй вывел москвичей в плей-офф Лиги Европы.
  • Однако там «Спартак» не выступил из-за отстранения России.

Еще по теме:
Раскрыт состав совета директоров «Спартака» 9
РПЛ. «Ахмат» на 94-й минуте вырвал победу над «Пари НН» в Саранске (2:1) и опередил «Спартак» 9
«Спартаку» предложили стратегию тотальной перезагрузки 5
Источник: телеграм-канал Андрея Меркина
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Витория Руй Федун Леонид
Рекомендуем
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
fakeid
1758389044
единственный тренер спартака, которого жаль. подло кинули, подставили, обещали купить ему игроков - а привезли рыжее кофриё, которое удалялось в каждом матче.
Ответить
АК 68
1758391033
Вспомнили битву под Полтавой со шведами.
Ответить
...уефан
1758391310
...DJ-Bomber поставил беспроигрышный трек для девочек из Питера...
Ответить
FROLL007
1758391316
Да, знатно тогда размазали по взрослому хряков. Попали в аналы истории. Гыгыгы
Ответить
Прокс
1758391570
Пошла нефтеПробка в газы!!!
Ответить
NewLife
1758391876
"Шеф! Мы завтра выиграем точно!" А Меркин сидел в это время со свечкой у Федуна под столом и все конспектировал. Бомбардир, ваша желтизна и хейтерство Спартака уже достали.
Ответить
Главные новости
СпецпроектНовый тест от «Бомбардира»: хорошо помните авторов голов российских клубов в ЛЧ?
2
Только 2 тренера до Алонсо выиграли первые 5 матчей Примеры во главе «Реала»
20:19
Экс-тренер «Спартака» Витория перед 1:7 от «Зенита» гарантировал Федуну победу в матче
20:05
8
Тедеев прокомментировал упущенные 2:0 против «Рубина»
19:40
Рахимов жестко «наехал» на Даку
19:28
Примера. «Реал» победил «Эспаньол» (2:0) и идет без потерь
19:20
3
РПЛ. «Рубин» в гостях ушел с 0:2 против «Акрона» (2:2)
18:41
6
Погребняк описал завершившего карьеру Марио Фернандеса тремя словами
18:01
2
РПЛ раскритиковали за расписание матчей
17:25
6
«Беспредел»: Шпилевский – после поражения от «Ахмата»
17:15
4
Все новости
Все новости
Мостовой назвал фаворита матча «Краснодар» – «Зенит»
19:05
4
РПЛ. «Рубин» в гостях ушел с 0:2 против «Акрона» (2:2)
18:41
6
ВидеоОбзор матча «Акрон» – «Рубин» голы и лучшие моменты (Видео)
18:40
Йенне из «Балтики» надеется повторить путь «Лестера» и стать чемпионом
18:09
2
Погребняк описал завершившего карьеру Марио Фернандеса тремя словами
18:01
2
РПЛ раскритиковали за расписание матчей
17:25
6
«Беспредел»: Шпилевский – после поражения от «Ахмата»
17:15
4
Черчесов прокомментировал вырванную победу над «Пари НН»
17:07
1
Гандри из «Ахмата» выразил восхищение Черчесовым
16:55
Раскрыт состав совета директоров «Спартака»
16:46
9
РПЛ. «Ахмат» на 94-й минуте вырвал победу над «Пари НН» в Саранске (2:1) и опередил «Спартак»
16:28
9
ВидеоОбзор матча «Пари НН» – «Ахмат» голы и лучшие моменты (Видео)
16:28
Кураньи поделился эмоциями от возвращения в Москву
16:00
4
«Спартаку» предложили стратегию тотальной перезагрузки
15:56
5
Директор «Спартака» улетел в ОАЭ за заменой Станковичу
15:42
6
Стало известно, кто принимает ключевые решения в «Спартаке» – ему 75 лет
15:34
3
«Спартак» планирует назначить экс-тренера «Краснодара»: «Настроены решительно»
15:17
6
Определена самая грубая команда РПЛ
14:59
13
Раскрыт основной кандидат на должность главы «Спартака»
14:44
10
Солари объяснил агрессивное поведение Станковича
14:36
1
Титов опасается, что Станкович психанет и покинет Россию
14:22
6
Вердикт ЭСК по решениям арбитра в матче «Динамо» – «Спартак»
14:13
20
Марио Фернандес раскрыл причину завершения карьеры
14:00
2
Джикия хочет вернуться в «Спартак»
13:47
3
Угальде заявил, что агрессивное поведение Станковича помогает «Спартаку»
13:33
3
В «Ахмате» ответили, что Черчесов улучшил в команде
13:03
1
В «Локо» обозначили, за сколько готовы продать Батракова
12:55
5
КДК поблагодарили за длительную дисквалификацию Станковича
12:45
23
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 