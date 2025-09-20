Экс-тренер «Спартака» Витория перед 1:7 от «Зенита» гарантировал Федуну победу в матче

Писатель, болельщик «Спартака» Андрей Меркин, более известный как Вася-инвалид, рассказал историю из 2021 года.
«Перед игрой с «Зенитом» (1:7), накануне вечером, Витория прислал Леониду Федуну СМС. «Шеф! Мы завтра выиграем точно!» (с).
Зарема Салихова тоже это прочла.
Это мем, про который знает весь «Лукойл». Быль, – поделился Меркин.
- Витория был в «Спартаке» 2-е полугодие 2021 года.
- Руй вывел москвичей в плей-офф Лиги Европы.
- Однако там «Спартак» не выступил из-за отстранения России.
Источник: телеграм-канал Андрея Меркина