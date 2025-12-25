Введите ваш ник на сайте
  Главная
  Новости
  • Семин объяснил, зачем «Зениту» и ЦСКА понадобилась сделка по Дивееву и Гонду

Семин объяснил, зачем «Зениту» и ЦСКА понадобилась сделка по Дивееву и Гонду

Сегодня, 12:09
6

Экс-главный тренер «Локомотива» Юрий Сeмин высказался о возможном переходе защитника Игоря Дивеева в «Зенит» и форварда Лусиано Гонду в ЦСКА.

«ЦСКА хочет усилить свою линию атаки. Они считают, что в обороне без Дивеева у них всe будет в порядке. «Зенит» же ищет хорошего защитника. Это абсолютно нормальная сделка.

Кто принял более выигрышное решение – трудно сказать. Кто в итоге займeт более высокое местно в турнирной таблице, тот и принял верное решение.

В случае перехода Дивеева наверняка играет роль, что он россиянин. Но точного ответа на этот вопрос у меня нет. Наверняка «Зениту» он нужен, если они приняли решение подписать игрока», – сказал Сeмин.

  • 24-летний Гонду в этом сезоне провел 22 матча за «Зенит», забил 2 гола, сделал 2 асссиста.
  • 26-летний Дивеев в текущем сезоне сыграл за ЦСКА в 19 встречах, отметился 3 голами.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Дивеев Игорь Гонду Лусиано Семин Юрий
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Красногвардейчик
1766655787
ЦСКА обменял лучшего ЦЗ, на кота в мешке очередная ,,гениальность,, нашего менеджмента
Ответить
Интерес
1766658468
Умозаключение не из разряда оригинальных, требующих большого личного футбольного опыта.
Ответить
Литейный 4 (returned)
1766659199
Ради паспорта меняют отличного напа на посредственность, зато с российским паспортом. Долбанный лимит. Гыгыгы
Ответить
