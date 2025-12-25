Семин объяснил, зачем «Зениту» и ЦСКА понадобилась сделка по Дивееву и Гонду

Экс-главный тренер «Локомотива» Юрий Сeмин высказался о возможном переходе защитника Игоря Дивеева в «Зенит» и форварда Лусиано Гонду в ЦСКА.

«ЦСКА хочет усилить свою линию атаки. Они считают, что в обороне без Дивеева у них всe будет в порядке. «Зенит» же ищет хорошего защитника. Это абсолютно нормальная сделка.

Кто принял более выигрышное решение – трудно сказать. Кто в итоге займeт более высокое местно в турнирной таблице, тот и принял верное решение.

В случае перехода Дивеева наверняка играет роль, что он россиянин. Но точного ответа на этот вопрос у меня нет. Наверняка «Зениту» он нужен, если они приняли решение подписать игрока», – сказал Сeмин.