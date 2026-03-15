Галактионов объяснился за 0:3 «Локомотива» от «Рубина»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался по итогам матча 21-го тура РПЛ против «Рубина» (0:3).

– Соперник был целеустремленнее, показал более целостную игру. Наверное, закономерная победа «Рубина».

Мы уже второй матч за три тура играем в меньшинстве. Такие ошибки тяжело потом исправлять.

– Франк Артига пытался удивить вас составом?

– Как такового удивления не было.