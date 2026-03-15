Галактионов объяснился за 0:3 «Локомотива» от «Рубина»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался по итогам матча 21-го тура РПЛ против «Рубина» (0:3).
– Соперник был целеустремленнее, показал более целостную игру. Наверное, закономерная победа «Рубина».
Мы уже второй матч за три тура играем в меньшинстве. Такие ошибки тяжело потом исправлять.
– Франк Артига пытался удивить вас составом?
– Как такового удивления не было.
- Один из мячей голкипер «Локомотива» Антон Митрюшкин, воспитанник «Спартака», пропустил между ног. У «Рубина» забили защитники Игор Вуячич и Егор Тесленко, а также воспитанник «Зенита» Даниил Кузнецов.
- С 44-й минуты «Локомотив» был в меньшинстве после второй желтой карточки Максима Ненахова.
- «Рубин» поднялся на восьмое место. «Локомотив» отстает от первого места на пять очков.
Источник: «Матч ТВ»