  Реакция фанатов «Зенита» на уверенную победу над «Спартаком»

Реакция фанатов «Зенита» на уверенную победу над «Спартаком»

15 марта, 19:47
23

Крупное объединение фанатов «Зенита» «Кафешка» опубликовало реакцию на победу над «Спартаком».

«Удивительный факт: «Зенит» забрал игру заменами. Вопрос, почему Дивеев не вышел в старте – надеемся, прозвучит на пресс-конференции. Макс Глушенков вообще на игру не приехал, так можно вернуться к разговорам с Лариным очень быстро.

Во втором тайме, особенно на фоне первого, «Зенит» казался спокойнее, и на классе забирал тайм.

«Спартак» ни разу не пробил в створ ворот – второй раз в сезоне, первый был против «Балтики». При этом, они как будто не ставили неразрешимых задач перед «Зенитом» – например, не было такого удушающего давления, как в двух последних матчах Станковича. Но команда с составом за 180 миллионов евро в первые 45 минут просто тряслась и терялась в самых банальных эпизодах. Семак после матча сказал про психологию и давление за результат. Но слушайте – там кому и чего бояться то? Дмитриева с Денисовым?

Мантуан, даже несмотря на незабитый гол, как будто отработал плохое начало сезона.

В очередной раз отметим выход Кондакова.

Конечно, хотелось бы забивать с игры, но и с пенальти сгодится. Результат скрасил, но вопросы по каждому матчу после рестарта РПЛ одни и те же – а в чем смысл вашего стартового плана? И ответов пока нет.

Впрочем, сегодня можно просто влупить пивка и почитать, как там внутри колец с тротуарной плиткой корежит. «Два удаления, Карасев, пенальти...». Музыка», – написали петербуржцы.

  • «Бомбардир» вел прямую текстовую трансляцию.
  • «Зенит» занимает в турнирной таблице чемпионата России второе место. Команда Сергея Семака отстает от лидирующего и защищающего титул «Краснодара» на одно очко. «Зенит» проводит 100-й сезон.
  • «Спартак» идет на шестой позиции. Отставание от лидирующей тройки составляет шесть очков.
  • В первом круге команды сыграли на «Лукойл Арене» со счетом 2:2.
  • Зимой «Спартак» назначил нового главного тренера. Пост занял испанец Хуан Карлос Карседо, пришедший из кипрского «Пафоса».

Источник: телеграм-канал «Кафешка»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (23)
Garrincha58
1773598183
Странно игры нет и врядли будет потому что тренерской мысли нет как играть кем играть Джонами или Мантуанами постоянно тасует состав игрок начинает на одном фланге заканчивает на другом или в центре это говорит о том что у него явный перебор игроков особенно легионеров тогда зачем скупать всё подряд из Бразилии у тебя два игрока на левом фланге, а ты подписываешь Джона ну и на других позициях тоже самое надо молодёжь натаскивать, а не Дуранов арендовать
Бриг
1773601584
Глушенкову бразильцы показали кто скорее "подвинется" - он или Луис Энрике. Поскольку бразильцев на поле больше, Макс остался без мяча. Будет думать в следующий раз прежде чем трепать языком.
Play
1773601729
Да уж, с такими уверенными победами, Зенит уверенной поступью, уверенно двигается к уверенному переносу очередного юбилея.
kazak1975
1773603277
Тренерской работы не видно. Где связки, наработки на матч? Играет набор классных футболистов, самостоятельно, индивидуально, как пойдёт. Когда пробивался пенальти, вегетарианец сидел с закрытыми глазами. Ссать можно было и у телевизора дома. Деньги-то всё равно платят. Мог бы и не появляться на стадионе. Парни за счёт собственного таланта сыграют как-нибудь. Последнее- не про дельфина. Он мог бы с кентом, притащившим его в Зенит, дома футбол посмотреть.
FWSPM
1773604028
глупое бахвальство особенно после недавнего оренбурга
СильныйМозг
1773629133
Такое ощущение, что руководство Зенита повесило в туалеты, для болельщиков спартака многоразовые хабарики, цепи, плетки. Потому что они довольны и туалеты целы. По-тихому отодрали номэда, шляпу заполярную, спартач80, казнили в попу новеньких, всё тип топ.
Боцман59rus
1773631208
_ это Спартак уверенно слился мертвому Зениту, как в первом круге и вместо 4 очков по итогам двух матчей получили одно, глупее привозов пенальти надо ещё поискать, если только сами деньги не зарядили
Спартaк
1773633933
судьи тащят как могут болотных на 100 летие
Прокс
1773636188
Главное свиноботов сделали !!!!! Борзыкин запил суррогат!!!
andr45
1773644771
«Но команда с составом за 180 миллионов евро» Эти фанаты то ли ничего не знающие о своей команде, то ли генетические лгуны) Стоимость игроков «Zenitе» 179,8 млн.евро) Но это без учета трансферной стоимости Дивеева — 9 млн.евро; Джон Джона- 11 млн.евро Дуран — 32 млн.евро ТАКИМ ОБРАЗОМ, СУММАРНАЯ ТРАНСФЕРНАЯ СТОИМОСТЬ КОМАНДЫ МИЛЛЕРА — ДВЕСТИ ТРИДЦАТЬ ОДИН МИЛЛИОН ВОСЕМЬСОТ ТЫСЯЧ ЕВРО
