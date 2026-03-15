Реакция фанатов «Зенита» на уверенную победу над «Спартаком»

Крупное объединение фанатов «Зенита» «Кафешка» опубликовало реакцию на победу над «Спартаком».

«Удивительный факт: «Зенит» забрал игру заменами. Вопрос, почему Дивеев не вышел в старте – надеемся, прозвучит на пресс-конференции. Макс Глушенков вообще на игру не приехал, так можно вернуться к разговорам с Лариным очень быстро.

Во втором тайме, особенно на фоне первого, «Зенит» казался спокойнее, и на классе забирал тайм.

«Спартак» ни разу не пробил в створ ворот – второй раз в сезоне, первый был против «Балтики». При этом, они как будто не ставили неразрешимых задач перед «Зенитом» – например, не было такого удушающего давления, как в двух последних матчах Станковича. Но команда с составом за 180 миллионов евро в первые 45 минут просто тряслась и терялась в самых банальных эпизодах. Семак после матча сказал про психологию и давление за результат. Но слушайте – там кому и чего бояться то? Дмитриева с Денисовым?

Мантуан, даже несмотря на незабитый гол, как будто отработал плохое начало сезона.

В очередной раз отметим выход Кондакова.

Конечно, хотелось бы забивать с игры, но и с пенальти сгодится. Результат скрасил, но вопросы по каждому матчу после рестарта РПЛ одни и те же – а в чем смысл вашего стартового плана? И ответов пока нет.

Впрочем, сегодня можно просто влупить пивка и почитать, как там внутри колец с тротуарной плиткой корежит. «Два удаления, Карасев, пенальти...». Музыка», – написали петербуржцы.