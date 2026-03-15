  • Черданцев объяснил, почему Соболеву в матче со «Спартаком» не дали вторую желтую

Черданцев объяснил, почему Соболеву в матче со «Спартаком» не дали вторую желтую

15 марта, 22:38
7

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался по спорному эпизоду из матча 21-го тура РПЛ «Зенит» – «Спартак» (2:0).

«Сергей Карасев справился в целом. Меня очень интересовало, что скажет студия на бровке – про момент с Соболевым. Причем даже Влад (Радимов), футбольные люди, забыли, что у него есть уже желтая карточка.

И мне подсказали судьи, несколько смс пришло – обрати внимание зрителей, и я сказал об этом: если игрок повернул голову назад и выставил локоть, это фол. А если он просто бежит и по инерции выставляет руки, и игрок втыкается, и нет такого движения, то это не желтая и даже не нарушение», – сказал Черданцев.

  • Соболев забил победный гол.
  • Ранее он выступал за «Спартак».
  • «Зенит» идет в РПЛ 2-м.

Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Соболев Александр Черданцев Георгий
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ziborock
1773605842
Чердак пробил дно окончательно! Покажите мне человека который во время движения (бега) держит локти на уровне плечь!))) Подстилка матчтвшная... А то что у дельфина не локти а ласты тебе никакой зоолог смску не скинул и не подсказал?!)))
Ответить
boris63
1773628754
Чердак явно чудак проплаченный, Карась явно соссал давать вторую жёлтую. Как может игрок бежать с растопыренными руками, если он не видит соперника? Значит, видел и готовился, раз локти выставил для борьбы за мяч. Удивляет одно, как ловко судьи интерпретируют одну и ту же ситуацию, как им самим надо в данной ситуации. Кстати, второе нарушение ещё похлеще этого.
Ответить
Alexander.saf
1773639660
Чердак совсем съехал
Ответить
BANNIKOV1970
1773640916
а если бабка с куем бегает то это не бабка а дед
Ответить
Бумбраш
1773643200
Пропойца срач твшная,вы там людоедство оправдание,если папа прикажет.
Ответить
Good_win_ФКСМ
1773646873
чердаку лучше молчать, чем нести такую охинею... все давно уже в курсе, что чердак - переобувшийся алкаш, отрабатывающий опохмелку у мюллера и носатой....
Ответить
OldenVad
1773648143
Новая трактовка правил от Черданцева.
Ответить
