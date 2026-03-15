Черданцев объяснил, почему Соболеву в матче со «Спартаком» не дали вторую желтую

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался по спорному эпизоду из матча 21-го тура РПЛ «Зенит» – «Спартак» (2:0).

«Сергей Карасев справился в целом. Меня очень интересовало, что скажет студия на бровке – про момент с Соболевым. Причем даже Влад (Радимов), футбольные люди, забыли, что у него есть уже желтая карточка.

И мне подсказали судьи, несколько смс пришло – обрати внимание зрителей, и я сказал об этом: если игрок повернул голову назад и выставил локоть, это фол. А если он просто бежит и по инерции выставляет руки, и игрок втыкается, и нет такого движения, то это не желтая и даже не нарушение», – сказал Черданцев.