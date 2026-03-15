РПЛ. «Пари НН» победил «Крылья Советов» (3:0) и опередил их в таблице

«Пари НН» в 21-м туре чемпионата России по футболу победил в домашнем матче самарские «Крылья Советов». Результат был обеспечен в первом тайме. У нижегордцев забили легионеры: Олакунле Олусегун и Лука Тичич.
Разгромным счет сделал бывший футболист «Динамо» Даниил Лесовой.
Нижегородцы опередили «Крылья Советов» в турнирной таблице. Обе команды идут в зоне переходных матчей.
У «Пари НН» две победы подряд над командами, борющимися за выживание. У «Крыльев Советов» в трех весенних матчах чемпионата России два поражения. Известно, что команда планирует уволить главного тренера Магомеда Адиева максимум после сезона, вне зависимости от его итогов.
Россия. Премьер-лига. 21 тур
Пари НН - Крылья Советов - 3:0 (1:0)
Голы: 1:0 - О. Олусегун, 29 (с пенальти); 2:0 - Л. Тичич, 45+2; 3:0 - Д. Лесовой, 90+3.
