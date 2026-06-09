Главой «Факела» может стать бывший диктор

«Факел» ищет нового генерального директора после увольнения Романа Асхабадзе.
Один из кандидатов – бывший руководитель «Черноморца» Валентин Климко.
«В Воронеже рассматривают кандидатуры Дмитрия Кондратова и Валентина Климко на пост генерального директора», – сообщил источник.
- В 2008-2014 годах Климко работал в академии «Спартака» диктором.
- Затем занимал руководящие должности в «Ростове», армавирском «Торпедо» и «Черноморце».
- «Факел» по итогам минувшего сезона вернулся в РПЛ, откуда вылетел в 2025 году.
- Сезон РПЛ стартует ориентировочно 25 июля.
- «Факел» будет играть на одноименном стадионе, где и выступал в свой последний сезон в высшей лиге.
Источник: «РБ Спорт»