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Представитель Барко сообщит «Спартаку» о решении игрока

Сегодня, 10:58
13

Один из представителей полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко приедет в Москву, чтобы встретится с менеджерами красно-белых.

Он сообщит им, что игрок не будет продлевать контракт с клубом.

В «Индепендьенте», который претендует на хавбека, заявили, что готовы потратить на Барко максимум 4 миллиона долларов. В противном случае сделка сорвется.

Ранее сообщалось, что клуб из Авельянеды собирался выкупить 50% прав на полузащитника.

  • 27-летний Барко в минувшем сезоне провел за «Спартак» 37 матчей, забил 8 голов, сделал 9 ассистов.
  • Срок действующего соглашения аргентинца с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2027 года.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро.

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Источник: страница El infierno esta encantador в соцсети X
Россия. Премьер-лига Аргентина. Примера Спартак Индепендьенте Барко Эсекьель
Комментарии (14)
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alefreddy
1783239771
Да вся эта история неприятная надо продать его за хорошую цену-играть хорошо не будет желания
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VVM1964
1783240079
Опять двадцать пять 🤦‍♂️...
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СильныйМозг
1783240135
Даже петушок Барко ссыт в лицо спартаку.
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FROLL007
1783240346
Харкнет интересно Барко в свинарню, или проглотит соплю и потерпит ещё до зимы. Гыгыгы
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Цугундeр
1783240997
) Цугцванг, епта..
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R_a_i_n
1783241546
Кахигао должен искать срочно замену.
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Император 1
1783242706
Такое чувство, что Барко с агентом понимают, что Спартак не может отдать его и хотят, чтобы ему зарплату 5-6 миллионов платили.
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VVM1964
1783243255
Как всегда - писец подкрался "незаметно" и это за 2 недели до матча с Зенитом и за 3 до начала чемпионата !!!😱
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Freyd
1783243421
Саудитам продать за 25
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...уефан
1783244289
...по всем объективным раскладам - обычное агентское гонево перед заключением нового контракта...
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