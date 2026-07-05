Представитель Барко сообщит «Спартаку» о решении игрока

Один из представителей полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко приедет в Москву, чтобы встретится с менеджерами красно-белых.
Он сообщит им, что игрок не будет продлевать контракт с клубом.
В «Индепендьенте», который претендует на хавбека, заявили, что готовы потратить на Барко максимум 4 миллиона долларов. В противном случае сделка сорвется.
Ранее сообщалось, что клуб из Авельянеды собирался выкупить 50% прав на полузащитника.
- 27-летний Барко в минувшем сезоне провел за «Спартак» 37 матчей, забил 8 голов, сделал 9 ассистов.
- Срок действующего соглашения аргентинца с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2027 года.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро.