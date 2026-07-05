Представитель Барко сообщит «Спартаку» о решении игрока

Один из представителей полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко приедет в Москву, чтобы встретится с менеджерами красно-белых.

Он сообщит им, что игрок не будет продлевать контракт с клубом.

В «Индепендьенте», который претендует на хавбека, заявили, что готовы потратить на Барко максимум 4 миллиона долларов. В противном случае сделка сорвется.

Ранее сообщалось, что клуб из Авельянеды собирался выкупить 50% прав на полузащитника.