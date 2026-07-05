Возвращение Дзюбы в «Спартак» назвали неизбежным

Бывший журналист «Советского спорта» Артем Локалов не сомневается, что Артем Дзюба вернется в «Спартак», но не в качестве футболиста.

«Продвигается тема с возможным возвращением Артема в родной клуб. Много раз писал, что мне бы очень хотелось, чтобы такое произошло. Если «Спартак» подписывал Заболотного год назад, отчего ж не заключить соглашение с игроком такого же амплуа?

Но проблемой для «Спартака» может стать то, что Дзюба, в отличие от Заболотного, – не только забивает голы, но и говорит. Он может выступить как духоподъемный боец, который обеспечивает связь времен. Но может стать и гробовщиком – если что-то пойдет не так.

Поэтому, видимо, нынешний «Спартак» не пойдет на подписание Дзюбы. Слишком большой риск получить после стольких лет «Тренеришку-2». Уже с тренером, который тогда был помощником у «Тренеришки-1». А вот оставайся в «Спартаке» Леонид Федун, в возвращение Дзюбы верилось больше. Но сейчас подписали новый контракт с Довбней – так что есть кому отвечать за шутейки и мемы. И экономичнее, и совсем не проблематично.

И еще важный момент. Несколько раз делал опрос, хотите ли вы видеть Дзюбу в том или ином качестве в «Спартаке». И подавляющее большинство – против. Для меня это удивительно, ведь Артем всегда гордился тем, откуда он есть пошел. Понял бы такой негатив в адрес Сандро Соболева, но не Дзюбы.

Очевидно, Дзюбу-игрока в «Спартаке» мы не увидим. Но он в любом случае рано или поздно вернется. «Президентом или тренером? Лучше – тренером», – сказал мне Артем весной», – написал Локалов.