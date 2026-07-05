Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Возвращение Дзюбы в «Спартак» назвали неизбежным

Сегодня, 00:06
8

Бывший журналист «Советского спорта» Артем Локалов не сомневается, что Артем Дзюба вернется в «Спартак», но не в качестве футболиста.

«Продвигается тема с возможным возвращением Артема в родной клуб. Много раз писал, что мне бы очень хотелось, чтобы такое произошло. Если «Спартак» подписывал Заболотного год назад, отчего ж не заключить соглашение с игроком такого же амплуа?

Но проблемой для «Спартака» может стать то, что Дзюба, в отличие от Заболотного, – не только забивает голы, но и говорит. Он может выступить как духоподъемный боец, который обеспечивает связь времен. Но может стать и гробовщиком – если что-то пойдет не так.

Поэтому, видимо, нынешний «Спартак» не пойдет на подписание Дзюбы. Слишком большой риск получить после стольких лет «Тренеришку-2». Уже с тренером, который тогда был помощником у «Тренеришки-1». А вот оставайся в «Спартаке» Леонид Федун, в возвращение Дзюбы верилось больше. Но сейчас подписали новый контракт с Довбней – так что есть кому отвечать за шутейки и мемы. И экономичнее, и совсем не проблематично.

И еще важный момент. Несколько раз делал опрос, хотите ли вы видеть Дзюбу в том или ином качестве в «Спартаке». И подавляющее большинство – против. Для меня это удивительно, ведь Артем всегда гордился тем, откуда он есть пошел. Понял бы такой негатив в адрес Сандро Соболева, но не Дзюбы.

Очевидно, Дзюбу-игрока в «Спартаке» мы не увидим. Но он в любом случае рано или поздно вернется. «Президентом или тренером? Лучше – тренером», – сказал мне Артем весной», – написал Локалов.

  • Форварду в августе исполнится 38 лет. Он покинул «Акрон» в связи с истечением контракта.
  • В клубе из Тольятти Дзюба провел два сезона: 52 матча, 18 голов, 12 ассистов.
  • Он стал капитаном команды и лучшим бомбардиром в ее истории.

Еще по теме:
Известно условие для окончания карьеры Дзюбы этим летом
Новое заявление Дзюбы о возвращении в «Спартак» 8
Дзюба дерзко ответил Аршавину на его претензии к Роналду 4
Источник: телеграм-канал Артема Локалова
Россия. Премьер-лига Спартак Дзюба Артем
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император 1
1783199425
Сколько ещё этот бред читать)
Ответить
СильныйМозг
1783199992
Как не крути, а такого позорища, как Спартак, не найти.
Ответить
Бумбраш
1783221248
По ходу ведмедь сивухи разливает всем подряд немерено
Ответить
ПалкоВводецъ007
1783227297
Поскорее бы. Посмеялись бы как всегда над антинародными. Гыгыгы
Ответить
alefreddy
1783236907
сбитый летчик пора забыть
Ответить
Главные новости
Мбаппе установил рекорд чемпионата мира
12:29
Тренер сборной Франции раскрыл, правда ли, что Мбаппе – диктатор
11:58
Вратарь Парагвая высказался о конфликте с Мбаппе, приведшем к потасовке после матча ЧМ-2026
11:36
3
Бывший тренер РПЛ может возглавить одну из сборных, вылетевших с ЧМ-2026
11:22
Представитель Барко сообщит «Спартаку» о решении игрока
10:58
13
ВидеоМбаппе обозвал игрока Парагвая и не пожал руку вратарю, бросившему в него мячом
10:33
4
Аршавин – о продаже Сперцяна «Краснодаром»: «Зенит» может заранее стать чемпионом»
10:24
3
Тренер Парагвая объяснил, за счет чего Франция победила в 1/8 финала ЧМ-2026
10:07
2
Аршавин сказал, стоит ли «Зениту» платить за Тюкавина 25 миллионов
09:53
4
Мбаппе: «Франция знает, как играть в грязный футбол, даже в этом мы были лучше Парагвая»
09:41
8
Все новости
Все новости
ФотоБывший вратарь «Рубина» перешел в клуб Бердыева
10:45
Аршавин – о продаже Сперцяна «Краснодаром»: «Зенит» может заранее стать чемпионом»
10:24
3
Аршавин сказал, стоит ли «Зениту» платить за Тюкавина 25 миллионов
09:53
4
Дзюба – о системе детского футбола в РФ: «Такому, как Месси, сказали бы: «Спасибо, хоббит»
09:30
6
Воробьев отреагировал на новость о своих финансовых запросах к «Спартаку»
01:16
3
Дзюба отказал «Родине»
00:56
10
Рахимич определил лучший клуб и лучшего тренера России
00:48
1
Возвращение Дзюбы в «Спартак» назвали неизбежным
00:06
8
Известно условие для окончания карьеры Дзюбы этим летом
Вчера, 23:56
2
ФотоМесси встал на колени перед игроком из РПЛ
Вчера, 23:38
4
Аршавин раскрыл количество прочитанных за последние 8 лет книг
Вчера, 23:30
2
Новое заявление Дзюбы о возвращении в «Спартак»
Вчера, 23:09
23
Комментарий форварда «Локо» Воробьева насчет трансфера в «Спартак»
Вчера, 22:55
5
Фото«Сочи» подписал игрока со 104 матчами в РПЛ
Вчера, 22:39
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Крыльями Советов»
Вчера, 20:31
2
Российский тренер совершил благородный поступок по отношению к европейскому клубу
Вчера, 20:17
2
Дзюба сообщил, что ему нравится быть на кладбищах и в психбольницах
Вчера, 19:57
26
Российский тренер пошел в трибунал ФИФА
Вчера, 19:49
1
ЦСКА не смог победить команду из Первой лиги
Вчера, 19:36
12
Новая информация об отъезде спартаковца Умярова в Европу
Вчера, 19:15
4
Товарищеский матч. «Спартак» добился волевой победы над другим клубом РПЛ (3:2)
Вчера, 18:58
15
Раскрыт новый клуб спартаковца Самошникова
Вчера, 18:46
19
Реакция главы «Зенита» на вопрос о возвращении Дзюбы
Вчера, 18:17
5
ВидеоСафонов обыграл знаменитого актера в настольный теннис
Вчера, 18:04
5
ВидеоБатраков получил награду из рук 31-летней жены
Вчера, 17:56
8
ФотоУ Сафонова появился двойник
Вчера, 17:39
2
Мостовой – о Нагельсмане: «Не дай бог увидеть в РПЛ этого шарлатана»
Вчера, 16:16
11
Пономарев дал совет Тюкавину насчет трансфера в «Зенит»
Вчера, 15:55
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 