Аршавин раскрыл количество прочитанных за последние 8 лет книг

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин сообщил, что не читает книги.
«После окончания карьеры не прочитал ни одной книги. Но вам так делать не советую», – сказал Аршавин, обращаясь к аудитории.
- Аршавин закончил карьеру в 2018 году, поиграв за «Зенит», «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат».
- Он завоевал 6 трофеев в составе «Зенита» и еще 2 в составе «Кайрата».
- Со сборной России Андрей стал бронзовым призером Евро-2008. В его активе 17 голов и 21 ассист в 75 матчах за национальную команду.
Источник: «Р-Спорт»