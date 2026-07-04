Аршавин сказал, что его бесит на ЧМ-2026

Андрей Аршавин заявил, что ему не нравится нововведение с паузами на «водопой» [hydration breaks] на чемпионате мира в США, Канаде и Мексике.

– Как боролись с жарой во время матчей?

– Где я находился, всe было достаточно комфортно. Даже в Майами и Лос-Анджелесе. Мы были в Нью-Йорке год назад, честно, там был ужас. Было очень жарко и невозможно выйти на улицу. В тех городах, которые я посетил, не было чего-то сверхъестественного.

Может, в Нью-Йорке, где пройдeт финал чемпионата мира, будет тяжело. Там плохая погода для футбола. А в Мексике в это время сезон дождей. Так и было. Самая мягкая температура, где мы были, составляла 22-24°C.

Пока я не сталкивался с жарой. Тем более сейчас ввели hydration break, поэтому футболистам чего жаловаться? Всe для них.

– Как оцените это нововведение на турнире?

– Меня это бесит. Считаю, что это ломает игру и еe суть. Когда я играл, у нас никогда не было ни hydration break, ничего. И как-то все выжили и существуют до сих пор.

Я скептически отношусь к этому. Понятно, когда есть жара 35°C и ты играешь в высокогорье, это одно. Но глобально не считаю, что это должно быть нормой, как это сделано на чемпионате мира-2026.

Впервые в истории на ЧМ играют 48 сборных.

Турнир стартовал 11 июня и продлится до 19 июля.

Всего будет сыграно 104 матча.

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