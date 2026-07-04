Канчельскис дал прогноз, будет ли Аргентина в финале ЧМ-2026

Андрей Канчельскис порассуждал о перспективах сборной Аргентины после трудной победы над Кабо-Верде.

Команды встречались в 1/16 финала ЧМ-2026.

Аргентина победила со счетом 3:2.

Кабо-Верде дважды отыгрывался, а решающий гол пропустил лишь на 111-й минуте.

В 1/8 финала аргентинцы вышли на Египет.

– Породил ли матч с Кабо‑Верде какие‑то сомнения относительно силы Аргентины?

– А что, Кабо‑Верде не надо побеждать, что ли? Все хотят выигрывать, это чемпионат мира. Они в основном все родились в Европе, там и играют.

Какие бы там команды ни были, но это Европа – определенная школа футбола. Они получают футбольное образование в Европе. Поэтому все умеют играть в футбол. У Кабо‑Верде очень хорошая и классная команда, хорошо смотрелась.

Аргентина должна была разве их обыграть 5:0 или 7:0? Не понимаю. Все хотят играть, все будут сражаться постоянно, пока есть силы. Вот когда силенок нет, тогда начинаются проблемы – ошибки, пропущенные голы. Да, победила Аргентина тяжело. Конечно, доминировала… Но всe равно.

Дотянет ли Аргентина до финала – посмотрим. Следующая игра с Египтом, со всеми командами будет непросто. Тот же Египет еле‑еле у Австралии выиграл по пенальти. Игра на игру не приходится.

Это плей‑офф, одна игра. Футболисты тут себя совсем по‑другому чувствуют, потому что ошибаться нельзя. Каждая ошибка дорогого стоит.

Думаю, до полуфинала Аргентина дойдет точно. До финала… Не знаю. Поглядим. Сложно точно предсказать, что выйдет ли Аргентина в финал, потому что это плей‑офф.

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