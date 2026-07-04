Месси обновил еще один рекорд чемпионата мира

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси открыл счет в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Кабо-Верде (3:2).

Это 14-й соперник на чемпионатах мира, которому забивал 39-летний нападающий.

Ранее Месси отличался в матчах ЧМ с Сербией, Мексикой, Нигерией, Боснией и Герцеговиной, Ираном, Хорватией, Австралией, Нидерландами, Францией, Саудовской Аравией, Алжиром, Австрией и Иорданией.

Аргентинец обновил рекорд, который до текущего мундиаля делили Роналдо, Юрген Клинсманн и Мирослав Клозе (по 10 соперников).

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