Глушаков назвал сборные, разочаровавшие его на ЧМ-2026

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков раскритиковал сборные Германии и Нидерландов за ранний вылет с ЧМ-2026.

Германия вылетела от Парагвая, Нидерланды – от Марокко.

В обоих случаях европейские сборные проиграли в серии пенальти.

«Нидерланды и Германия были отвратительны в плей-офф чемпионата мира. Они были не похожи на себя. Пока это главные разочарования турнира.

Команды провалили чемпионат. Куман и Нагельсман нормально не подготовили сборные. Немцы ещe на групповом этапе выглядели неубедительно», – сказал Глушаков.

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