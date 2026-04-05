Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Чемпионат мира 2026, 4-5 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей

Чемпионат мира 2026, 4-5 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей

Сегодня, 11:44

В ночь с 4 на 5 июля начнется стадия 1/8 финала чемпионата мира-2026.

В первой игре дня встретятся Канада и Марокко.

Затем сильнейшего будут выяснять Франция и Парагвай. Победители пар сыграют друг с другом в 1/4 финала.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде, Мексике.

Финал состоится 19 июля в Нью-Джерси.

Впервые в турнире участвуют 48 команд.

Чемпионат мира, 1/8 финала
Канада - Марокко
Начнется сегодня в 20:00 мск
СМОТРИ БЕСПЛАТНО В
Парагвай - Франция
Начнется 5 июля в 00:00 мск
СМОТРИ БЕСПЛАТНО В
Бразилия - Норвегия
Начнется 5 июля в 23:00 мск
СМОТРИ БЕСПЛАТНО В
Мексика - Англия
Начнется 6 июля в 03:00 мск
СМОТРИ БЕСПЛАТНО В
Португалия - Испания
Начнется 6 июля в 22:00 мск
СМОТРИ БЕСПЛАТНО В
США - Бельгия
Начнется 7 июля в 03:00 мск
СМОТРИ БЕСПЛАТНО В
Аргентина - Египет
Начнется 7 июля в 19:00 мск
СМОТРИ БЕСПЛАТНО В
Швейцария - Колумбия
Начнется 7 июля в 23:00 мск
СМОТРИ БЕСПЛАТНО В

Еще по теме:
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026 68
Месси обновил еще один рекорд чемпионата мира
Глушаков назвал сборные, разочаровавшие его на ЧМ-2026
Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Канада Марокко Парагвай Франция Бразилия Норвегия Мексика Англия США Бельгия Португалия Испания Аргентина Египет Швейцария Колумбия
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
68
Григорян спрогнозировал финалистов ЧМ-2026
12:00
1
Ибрагимович заявил об «ограблении» в 1/16 финала ЧМ-2026
11:51
1
Канчельскис дал прогноз, будет ли Аргентина в финале ЧМ-2026
11:43
2
Месси обновил еще один рекорд чемпионата мира
11:30
1
Реакция Хабиба на трудную победу Аргентины над Кабо-Верде в 1/16 финала ЧМ-2026
10:55
6
ВидеоМесси давал интервью с шишкой на лбу после победы над Кабо-Верде
10:36
5
Только одна сборная из занявших 3-е место в группах вышла в 1/8 финала ЧМ-2026
10:27
1
40-летний Модрич может изменить решение по будущему после вылета с ЧМ-2026
10:17
1
Раскрыт размер компенсации Нагельсману за увольнение из сборной Германии
09:59
3
Все новости
Все новости
Сменился самый популярный вратарь в мире
12:26
У вратаря Возиньи больше обводок в плей-офф ЧМ-2026, чем у Роналду
12:14
Чемпионат мира 2026, 4-5 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
11:44
Глушаков назвал сборные, разочаровавшие его на ЧМ-2026
11:18
Реакция Хабиба на трудную победу Аргентины над Кабо-Верде в 1/16 финала ЧМ-2026
10:55
6
ВидеоМесси давал интервью с шишкой на лбу после победы над Кабо-Верде
10:36
5
Только одна сборная из занявших 3-е место в группах вышла в 1/8 финала ЧМ-2026
10:27
1
Раскрыт размер компенсации Нагельсману за увольнение из сборной Германии
09:59
3
Только один игрок опережает Месси по голевым действиям на ЧМ-2026
09:50
Месси стал автором уникального достижения на ЧМ
09:27
2
Где смотреть матч Бразилия – Норвегия: во сколько прямая трансляция 5 июля 2026
09:16
Тренер Аргентины Скалони высказался о трудной победе над Кабо-Верде
09:16
Где смотреть матч Парагвай – Франция: во сколько прямая трансляция 5 июля 2026
09:14
Расписание матчей Чемпионата мира 2026 на 5 июля
09:09
Основной игрок сборной Франции пропустит матч с Парагваем
09:08
Месси установил рекорд чемпионатов мира – Мбаппе может повторить его
08:55
Клопп честно ответил, возглавит ли он сборную Германии
08:40
2
Месси обновил рекорд по голевой серии на ЧМ
08:27
Вратарь Кабо-Верде Возинья прокомментировал поражение от Аргентины
08:16
Стали известны все пары 1/8 финала ЧМ-2026
06:42
13
ВидеоОбзор матча Колумбия – Гана голы и лучшие моменты (Видео)
06:36
ЧМ-2026. Колумбия обыграла Гану (1:0), Кордоба получил травму в начале матча
06:31
4
ЧМ-2026. Аргентина в экстра-тайме победила Кабо-Верде (3:2), у Месси 1+1
03:44
25
У Радимова есть вопросы к Салаху
00:44
7
Появился первый игрок в истории с двумя автоголами на ЧМ
00:23
6
ВидеоСмотрите игру плей-офф ЧМ Колумбия – Гана в эфире на «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе
00:15
Россиянам придется платить, чтобы увидеть матчи Бразилии и Англии в 1/8 финала ЧМ-2026
00:00
10
ЧМ-2026. Египет в серии пенальти прошел Австралию
Вчера, 23:54
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 