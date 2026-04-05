Чемпионат мира 2026, 4-5 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей

В ночь с 4 на 5 июля начнется стадия 1/8 финала чемпионата мира-2026.

В первой игре дня встретятся Канада и Марокко.

Затем сильнейшего будут выяснять Франция и Парагвай. Победители пар сыграют друг с другом в 1/4 финала.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде, Мексике.

Финал состоится 19 июля в Нью-Джерси.

Впервые в турнире участвуют 48 команд.