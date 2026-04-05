Чемпионат мира 2026, 4-5 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей

В ночь с 4 на 5 июля начнется стадия 1/8 финала чемпионата мира-2026.
В первой игре дня встретятся Канада и Марокко.
Затем сильнейшего будут выяснять Франция и Парагвай. Победители пар сыграют друг с другом в 1/4 финала.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде, Мексике.
Финал состоится 19 июля в Нью-Джерси.
Впервые в турнире участвуют 48 команд.
Чемпионат мира, 1/8 финала
Канада - МароккоСМОТРИ БЕСПЛАТНО В
Начнется сегодня в 20:00 мск
Парагвай - ФранцияСМОТРИ БЕСПЛАТНО В
Начнется 5 июля в 00:00 мск
Бразилия - НорвегияСМОТРИ БЕСПЛАТНО В
Начнется 5 июля в 23:00 мск
Мексика - АнглияСМОТРИ БЕСПЛАТНО В
Начнется 6 июля в 03:00 мск
Португалия - ИспанияСМОТРИ БЕСПЛАТНО В
Начнется 6 июля в 22:00 мск
США - БельгияСМОТРИ БЕСПЛАТНО В
Начнется 7 июля в 03:00 мск
Аргентина - ЕгипетСМОТРИ БЕСПЛАТНО В
Начнется 7 июля в 19:00 мск
Швейцария - КолумбияСМОТРИ БЕСПЛАТНО В
Начнется 7 июля в 23:00 мск
Источник: «Бомбардир»