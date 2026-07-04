Клопп честно ответил, возглавит ли он сборную Германии

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прояснил ситуацию с назначением в сборную Германии.
Накануне ушел в отставку Юлиан Нагельсман, возглавлявший немецкую национальную команду с 2023 года.
«Бундестим» вылетела с ЧМ-2026 на стадии 1/16 финала, проиграв Парагваю в серии пенальти.
«Да, я могу подтвердить переговоры [c Немецким футбольным союзом]. Все произошло довольно быстро.
Юлиан ушел в отставку. Немецкий футбольный союз ищет преемника, и они ведут переговоры со мной.
Я готов. Как только стартуют переговоры, начинаешь быстрее мыслить. Нам нужно кардинально изменить ситуацию», – сказал Клопп.
- Тренер в 2024 году покинул «Ливерпуль» по собственному желанию.
- Сейчас он руководит футбольным направлением в компании Red Bull.
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Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга