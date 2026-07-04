Только одна сборная из занявших 3-е место в группах вышла в 1/8 финала ЧМ-2026

Завершилась стадия 1/16 финала чемпионата мира, который проходит в США, Канаде и Мексике.

В следующий раунд турнира прошли Колумбия, Швейцария, Аргентина, Египет, Англия, Мексика, Бразилия, Норвегия, Португалия, Испания, Бельгия, США, Марокко, Канада, Парагвай и Франция.

Среди них только одна сборная финишировала третьей в своем квартете на групповом этапе – это Парагвай. Они выбыли Германию по пенальти.

Остальные команды с третьих мест вылетели – ДР Конго, Швеция, Гана, Эквадор, Босния и Герцеговина, Алжир и Сенегал.

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