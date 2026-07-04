Реакция Хабиба на трудную победу Аргентины над Кабо-Верде в 1/16 финала ЧМ-2026

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился впечатлениями после матча Аргентина – Кабо-Верде.

Команды встречались в 1/16 финала ЧМ-2026.

Аргентина победила со счетом 3:2.

Кабо-Верде дважды отыгрывался, а решающий гол пропустил лишь на 111-й минуте.

В 1/8 финала аргентинцы вышли на Египет.

«Этот турнир, конечно, удивляет. А впереди еще столько интересных матчей. Просто как команда из ниоткуда, команда, в которой непонятно кто играет, может вот так зарубиться с действующими чемпионами мира?

Кабо-Верде – однозначно открытие турнира и команда, которую запомнят на долгие годы. Игроки – настоящие герои страны, они прославили ее на весь мир.

А ведь большинство футбольных болельщиков даже не знало о существовании такой страны, не говоря уже о том, где она находится», – написал Хабиб в своем телеграм-канале.

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