Тренер Аргентины Скалони высказался о трудной победе над Кабо-Верде

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони дал комментарии по итогам матча 1/16 финала ЧМ-2026 против Кабо-Верде.

Аргентина победила Кабо-Верде со счетом 3:2.

Дебютант турнира дважды отыгрывался, а решающий гол пропустил лишь на 111-й минуте.

В 1/8 финала аргентинцы вышли на Египет.

«Хочу поздравить нашего соперника – они показали, что являются отличной командой. Когда говорят, что на чемпионате мира нет легких матчей, – это правда.

Невероятный сложный матч, но из него нужно извлечь позитивные моменты. Наша команда никогда не сдается.

Мы справились с ситуацией, хотя все думали, что это будет легкая прогулка, и я знал, что это будет не так.

Когда играешь с душой, как мы, это компенсирует большую часть недостатка выносливости. Команда показала характер.

Мы исправим то, что нужно исправить. Вижу несколько моментов, на которые нужно обратить внимание», – сказал Скалони.

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