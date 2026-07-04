Григорян спрогнозировал финалистов ЧМ-2026

Российский тренер Александр Григорян предсказал, кто сыграет в полуфиналах и финале текущего чемпионата мира.

«В полуфиналах сыграют Франция – Испания и Бразилия – Аргентина. Между французами и испанцами очень сложный выбор, но я все‑таки ставлю на выход Франции в финал. Аргентина, естественно, обыграет бразильцев.

Получается повторение финала ЧМ‑2022: Франция – Аргентина. И на сей раз чемпионат мира выиграет новое поколение, а не Месси.

Я сейчас говорю о Мбаппе. Франция станет чемпионом», – спрогнозировал Григорян.

В 1/8 финала ЧМ-2026 Франция вышла на Парагвай, а Аргентина – на Египет.

В 2022 году аргентинцы обыграли французов в финале чемпионата мира по пенальти после ничьей 3:3.

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