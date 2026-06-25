Григорян определил потолок сборной Бразилии на ЧМ-2026

Российский тренер Александр Григорян считает, что Бразилия не станет чемпионом мира в этом году.
«Бразилия дойдет максимум до полуфинала. Это в самом лучшем случае. Вообще‑то даже до четвертьфинала им будет сложно дойти.
Магия Анчелотти дает надежду на полуфинал, но не более того», – сказал Григорян.
- Бразильцы стартовали на ЧМ-2026 с ничьей против Марокко (1:1).
- Затем они разгромили Гаити (3:0).
- Сейчас идет матч 3-го тура группового этапа против Шотландии. «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Источник: «Матч ТВ»