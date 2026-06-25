Григорян определил потолок сборной Бразилии на ЧМ-2026

Российский тренер Александр Григорян считает, что Бразилия не станет чемпионом мира в этом году.

«Бразилия дойдет максимум до полуфинала. Это в самом лучшем случае. Вообще‑то даже до четвертьфинала им будет сложно дойти.

Магия Анчелотти дает надежду на полуфинал, но не более того», – сказал Григорян.