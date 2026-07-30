Назван клуб, который идеально подошел бы Дзюбе

Российский тренер Александр Григорян определил идеальный клуб для Артема Дзюбы. По его мнению, это «Факел».
«Он подойдет клубу, где главный тренер не испугается авторитета Дзюбы – а это практически никому. Но если говорить об игре, то в прошлом сезоне он доказал, что в порядке.
Мне кажется, что он подойдет «Факелу». По первому туру – они претенденты на борьбу за выживание. Но с Дзюбой они такой участи избежали бы, – сказал Григорян.
- 37-летний Дзюба в прошлом сезоне провел за «Акрон» 28 матчей, забил 8 голов, сделал 5 ассистов.
- Он покинул тольяттинцев и находится в статусе свободного агента.
- «Факел» в этом сезоне выступает в РПЛ. В 1-м туре воронежская команда уступила со счетом 1:2 «Динамо Мх».
Источник: «Матч ТВ»