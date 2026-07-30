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Назван клуб, который идеально подошел бы Дзюбе

30 июля, 08:38
1

Российский тренер Александр Григорян определил идеальный клуб для Артема Дзюбы. По его мнению, это «Факел».

«Он подойдет клубу, где главный тренер не испугается авторитета Дзюбы – а это практически никому. Но если говорить об игре, то в прошлом сезоне он доказал, что в порядке.

Мне кажется, что он подойдет «Факелу». По первому туру – они претенденты на борьбу за выживание. Но с Дзюбой они такой участи избежали бы, – сказал Григорян.

  • 37-летний Дзюба в прошлом сезоне провел за «Акрон» 28 матчей, забил 8 голов, сделал 5 ассистов.
  • Он покинул тольяттинцев и находится в статусе свободного агента.
  • «Факел» в этом сезоне выступает в РПЛ. В 1-м туре воронежская команда уступила со счетом 1:2 «Динамо Мх».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Факел Дзюба Артем Григорян Александр
Комментарии (1)
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NewLife
1785391921
Подойдет клубу пенсии и пляски, где будет исполнять вою любимую песню: "голубая луна"😀
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