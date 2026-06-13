Григорян прокомментировал назначение Моуринью в «Реал»

Бывший главный тренер «Анжи», «Тамбова» Александр Григорян высказался о назначении Жозе Моуринью в «Реал».

«У «Реала» было два пути: продать всех дорогих игроков или найти тренера, который приведет команду к единению. А потом уже взять наставника, который будет с ней работать.

Пригласить системного тренера сейчас нельзя было. Им нужен был тренер, который прекратит бардак», – сказал Григорян.