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Григорян прокомментировал назначение Моуринью в «Реал»

Вчера, 22:33
1

Бывший главный тренер «Анжи», «Тамбова» Александр Григорян высказался о назначении Жозе Моуринью в «Реал».

«У «Реала» было два пути: продать всех дорогих игроков или найти тренера, который приведет команду к единению. А потом уже взять наставника, который будет с ней работать.

Пригласить системного тренера сейчас нельзя было. Им нужен был тренер, который прекратит бардак», – сказал Григорян.

  • 11 июня «Реал» объявил о подписании с Моуринью контракта на три года.
  • 63-летний португалец уже возглавлял «Мадрид» в 2010–2013 годах.
  • До Жозе «Реал» возглавлял Альваро Арбелоа.

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Источник: «Матч ТВ»
Испания. Примера Португалия. Примейра Реал Моуринью Жозе Григорян Александр
Комментарии (1)
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Volrad777
1781382178
Хорошо что есть григорян а то мы не разобрались бв
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