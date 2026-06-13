Григорян прокомментировал назначение Моуринью в «Реал»

Бывший главный тренер «Анжи», «Тамбова» Александр Григорян высказался о назначении Жозе Моуринью в «Реал».
«У «Реала» было два пути: продать всех дорогих игроков или найти тренера, который приведет команду к единению. А потом уже взять наставника, который будет с ней работать.
Пригласить системного тренера сейчас нельзя было. Им нужен был тренер, который прекратит бардак», – сказал Григорян.
- 11 июня «Реал» объявил о подписании с Моуринью контракта на три года.
- 63-летний португалец уже возглавлял «Мадрид» в 2010–2013 годах.
- До Жозе «Реал» возглавлял Альваро Арбелоа.
Источник: «Матч ТВ»