Ибрагимович заявил об «ограблении» в 1/16 финала ЧМ-2026

Златан Ибрагимович раскритиковал отмену гола сборной Хорватии в ворота Португалии в матче 1/16 финала ЧМ-2026.

На 13-й добавленной минуте ко второму тайму Йошко Гвардиол забил гол, но главный арбитр норвежец Эспен Эскос после просмотра видеоповтора отменил взятие ворот из-за офсайда у Марио Пашалича.

В итоге португальцы выиграли со счетом 2:1 и прошли дальше.

«Это был фантастический матч, который в концовке испортил ВАР. Я не вижу ничего неправильного в голе, который должен был сделать счет 2:2. ВАР его отменил, но для меня это ограбление.

Либо сенсор в мяче не работал, либо что-то пошло не так, потому что Ренату Вейга коснулся мяча, а значит, офсайда не было.

Посмотрите на ракурс: 20-й номер Хорватии не касается мяча и вообще не меняет его траекторию. Мяча касается 13-й номер Португалии – Вейга.

Как это может быть офсайд? Соперник касается мяча – и вдруг хорват, который забивает гол, оказывается в офсайде? Абсурд.

Хорваты, которые бились от всего сердца, были лишены момента мечты на этом чемпионате мира.

Чтобы отменять гол на 90-й минуте, решение должно быть абсолютно очевидным. Здесь этого не было. Это не судейство. Это явное ограбление.

Для меня все ясно: они хотели, чтобы Португалия и Роналду вышли в 1/8 финала и сыграли с Испанией», – сказал Ибрагимович.

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